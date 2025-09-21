Sjuksköterska om kollegans död: 'Det absolut värsta jag varit med om'

En sjuksköterska berättar om den traumatiska upplevelsen att ta emot en kollega som våldsamt attackerats. Händelsen väcker frustration över bristande samverkan mellan myndigheter och önskan om förbättrade förutsättningar.

Jag tror att det här är det absolut värsta jag har varit med om, säger han. På lördagen arbetade Jimmie Prahl som tjänstgörande sköterska på akutmottagningen på Hudiksvall s sjukhus. En patient hade fått ett traumatiskt hjärtstopp efter att ha blivit våld sutsatt. Samtidigt som patienten var på väg in fick Jimmie Prahl och hans kollegor rapporter om ålder och skadeläge och hörde också att det rörde sig om en kollega.

Detta gjorde att han kunde förbereda sig mentalt på att det här kunde vara en person han var personligt bekant med, vilket förberedde honom på det känslomässiga mötet. Jimmie Prahl har arbetat inom ambulanssjukvården och anestesi- och akutvård växelvis i ungefär 25 år. Och det här är nog det absolut värsta han har varit med om ur personlig synvinkel, eftersom han var personligt bekant med den nu bortgångna kollegan både utanför och i tjänst. Denna tragiska händelse väcker också en djup frustration över hur bristfällig samverkan är mellan de olika myndigheterna, ett problem som behöver åtgärdas för att förhindra liknande tragedier i framtiden. Jimmie Prahl efterfrågar tydligare förutsättningar och uppluckrade gränser, ett sätt att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan olika professionella instanser i syfte att effektivisera räddningsinsatserna och ge bättre stöd till drabbade. Han uttrycker en stark önskan om att, med all energi från den sorg han känner, verka för att få fram mer information så att samverkan kan ske på ett riktigt sätt och att de förutsättningar som behövs för att undvika att hamna i liknande situationer igen, säkerställs. Denna reflektion är ett tecken på den djupa påverkan som händelsen haft på Jimmie Prahl och hans starka engagemang för att förbättra systemet. \ Precis som kvinnan arbetar Jimmie Prahl inom ambulansen i Nordanstigs kommun. Nu kommer han dagligen att passera platsen där hon mördades på väg till arbetet i Hudiksvall, vilket påminner honom om tragedin. På söndagen dök han upp vid mordplatsen för att visa sitt stöd till sin vän, tillsammans med två poliskollegor. Denna handling understryker betydelsen av gemenskap och stöd i en svår tid. Närvaron av händelsen blir liksom så påtaglig. Han passerar hennes arbetsplats, och han vet att hennes ombyte står kvar där då hon skulle gå hem. Det blir känslomässigt påtagligt, en ständig påminnelse om förlusten. Många ledsna och rädda medarbetare vill inte till jobbet, men Jimmie Prahl kommer återgå redan i dag. Hans beslutsamhet att återvända till arbetet är en handling av styrka och professionell pliktkänsla. Han betonar att han kommer att ta hand om de vårdtagare de har på det bästa professionella sätt han kan, vilket visar hans engagemang för sitt yrke och patienterna. Det är också en viktig del att återkomma, att kliva upp på hästryggen igen, att återgå till det normala, säger han. Detta uttrycker en vilja att möta sorgen och utmana sina egna känslor, för att återgå till en normalitet i en svår situation. Men också för honom personligen att komma in i lokalen där han fick ta avsked i går och i dag få göra en ny start. Denna process är en del av läkningsprocessen och för att återställa en känsla av kontroll. \ Det som hänt har haft en enorm personlig inverkan på Jimmie Prahl. Att möta en kollega i en sådan traumatisk situation är en upplevelse som lämnar djupa spår. Hans känslor av sorg, frustration och engagemang för att förbättra systemet visar på den djupa professionalism och medmänsklighet som han besitter. Att fortsätta arbeta trots den emotionella belastningen är ett tecken på styrka och hängivenhet. Han betonar vikten av samverkan mellan olika myndigheter och efterfrågar tydligare förutsättningar för att undvika liknande tragedier i framtiden. Denna tragedi belyser bristerna i systemet och behovet av förändring. Hans beslut att återvända till jobbet är en handling av mod och en vilja att ta ansvar. Det är en tydlig indikation på hans dedikation till sina patienter och hans engagemang för att göra skillnad. Genom att dela med sig av sina erfarenheter och känslor bidrar han till att öka medvetenheten och förståelsen för de utmaningar som vårdpersonal möter. Han visar en extraordinär förmåga att hantera svåra situationer och fortsätta sitt arbete med professionalitet och omsorg. Hans berättelse är en påminnelse om vikten av att stödja vårdpersonal och att arbeta för en bättre och mer effektiv vård. Händelsen kommer fortsätta att prägla honom och han kommer fortsätta att minnas kollegan och arbeta för att hedra henne





