Sjukvårdsförsäkring hjälpte mig när offentlig vård svek

En kvinna berättar om sin erfarenhet av förmaksflimmer och hur en privat sjukvårdsförsäkring hjälpte henne när offentlig vård svek. Hon kritiserar även snabbvården genom nätläkare och bedrägerier som uppdagats i branschen.

Man behöver inte vara rik för att ha råd med en privat sjukvård sförsäkring. Jag har själv lidit av förmaksflimmer som ett stort sjukhus i norra Stockholmsregionen inte tog på tillräckligt stort allvar.

Privata vårdgivare som vårdcentraler och diverse nätbaserade läkartjänster finansieras av regionerna. Vård genom sjukvårdsförsäkring finansieras helt av försäkringsbolagen. Ofta handlar det om olika köer dessutom. Man behöver definitivt inte vara någon rik person för att ha råd med detta om försäkringen tecknats i grupp eller genom fackförening.

Det räcker att avstå från att röka så har man råd! Jag fick en behandling genom min försäkring. Inget flimmer nu på fyra år och livet tillbaka. Det är märkligt att inte folk i stället inte reagerar mer på snabbvården genom nätläkarna och diverse bedrägerier där som uppdagats. Där kan vi tala om att skattepengar flyter iväg





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Sjukvårdsförsäkring Förmaksflimmer Privat Vård Offentlig Vård Snabbvård

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