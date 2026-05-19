Sjukvårdsminister Elisabet Lann sjukan med inflammerad nerv

Ministran berömmer vårdpersonalens kompetens och beskriver en natt av provtagningar och kontroller som kunde konstatera vad hon drabbats av.

Under måndagen blev sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD) plötsligt sjuk och åkte in till sjukhus. Det berättar hon i ett inlägg på Instagram .

"Det är så klart både tråkigt och frustrerande att behöva avboka planerna för dagen för att söka vård. Men jag är oerhört tacksam för det fina omhändertagande jag fick av all vårdpersonal.

", skriver Elisabet Lann. Sjukvårdsministern berömmer vårdpersonalens kompetens och yrkesskicklighet och beskriver en natt av provtagningar och kontroller som kunde konstatera vad hon drabbats av. "Mina symptom beror på en inflammerad nerv som påverkar halva ansiktets muskelfunktion lite. Det är övergående och något som inte kommer att påverkas min vardag – mer än att jag kanske ler lite snett.

", skriver ministern i inlägget. Hon avslutar inlägget med att uttrycka tacksamhet över att hon inte drabbats av något allvarligt samt över vårdens kvalitet i Elisabet Lann tillträdde under uppmärksammade former som sjukvårdsminister den 9 september förra året





Elisabet Lann Sjukvårdsminister Instagram Infektion Inflammerad Nerv Vårdpersonal Provatagningar Kontroller Kvaliteten På Vården Ursprung Tillträdandet

