Sjukvårdsövning 26 på Rodengymnasiet i Norrtälje: Ann Ejdervik, Magdalena Fridh, och fler medverkar

En stor sjukvårdsövning har ägt rum på Rodengymnasiet i Norrtälje, där patienter från ett finskt sjukhus anlänt med färja till Kapellskär. Föräldrar, nyopererade patienter, och frivilliga resursgrupper har medverkat för att öva på hur sjukvården hanterar en verklighetsliknande scenario. Ann Ejdervik, Magdalena Fridh, och fler delar med sig av sina upplevelser.

När Sjukvårdsövning en 26 kom till Rodengymnasiet i Norrtälje var allvaret påtagligt. För statisten Ann Ejdervik blev engagemanget så stort att hon råkade skrämma slag på sina barn.

Ann Ejdervik kväljer och kämpar emot ett illamående. Ansiktet är förvridet av smärta när sjukvårdspersonalen lutar sig över henne och pratar med lugn röst. Klockan är strax efter nio på torsdagsmorgonen och fyra stora sjukvårdstält har rests på grusplanen vid Rodengymnasiet i Norrtälje. Scenariot är att ett finskt sjukhus har evakuerats och patienterna har anlänt med färja till Kapellskär.

Bland de första patienterna på plats finns Magdalena Fridh från Väddö med sin son Arvid, ett år och fyra månader gammal. Innan en läkare kommer fram för att undersöka Arvid berättar Magdalena varför hon valde att delta. För Ann Ejdervik är deltagandet allt annat än en lek. – Det känns viktigt eftersom Sverige behöver träna och komma i kapp.

Jag läste nyligen om drönarpiloter från Ukraina och hur de tyckte att vi ligger efter, säger hon. Jag är aktiv så mycket jag kan själv, kör till Ukraina med saker. De visste att jag skulle vara med på övningen, så jag skickade en bild och skrev ”Jag har fått tarmvred”. De hade glömt bort att jag skulle vara med.

De trodde att det var på riktigt, säger Ann Ejdervik och skrattar. Narkosläkare Christin Oldenskiöld och narkossjuksköterska Anneli Larsson från akutläkarbilen i Stockholm planerar sitt sjukvårdstält för patientgrupp röd, de allra mest akuta. Hur vi delegerar och prioriterar kommer att vara viktigt, så lägger resurserna på de allra sjukaste, säger Christin Oldenskiöld, narkosläkare. Kim Thittioo från Uppsala fick förfrågan av Röda korset att medverka som skademarkör.

– Jag tycker att det viktigt att ge militären och sjukvården den här chansen att öva för verkligheten. Skulle det här hända på riktigt vill man att allt ska fungera. Kerstin Jansson från Norrtälje ville se på nära håll hur sjukvården hanterar scenariot. Hennes roll var en person som var nyopererad för tarmvred och drabbats av hjärtarytmi.

– Jag ligger skönt här i solen med benen högt eftersom min roll också har yrsel. Personalen har verkligen skött sig bra. Amelie Propst, avdelningschef för trafik och samhälle på Region Uppsala, visar upp ställningen för bårer i linjebuss. – Det är projekt som vi drivit sedan 2024 med att kunna bygga om kollektivtrafikens fordon för att användas i sådana här situationer, berättar hon för NT.

Enligt rådande trafikregler får inte statisterna färdas liggande i en linjebuss i trafiken. Därför kördes bussen till Roslagens flygplats, där man kunde köra med statister liggande på bår. Lise-Lott Dufwa från Spraggarboda delar med sig av erfarenhet att åka i buss på bår. – Det var lite skumpigt, så har man fraktur kanske det blir lite obekvämt.

Annars gick det bra. Det är ett smart sätt att transportera skadade människor på, säger hon. Senare under eftermiddagen mötte NT Ann Ejdervik på fältsjukhuset på Campus. – Det har varit en nyttig erfarenhet att se vilken logistik det är.

Personalen har varit toppen, säger hon. Nioåriga Alice Jansson Rinsse tillsammans med mamma Julia Rinse på militärens fälsjukhus. Alice har under scenariot varit drabbad av hjärnhinneinflammation. – Det känns bra nu.

Hela dagen har varit häftig, säger Alice, som kan tänka sig bli militär i framtiden. Zandra Vik från Norrtälje vad markör nummer 138. Hon behövde en blindtarmsoperation. – Jag tyckte det verkade spännande att vara med.

Det är en situation som man aldrig är med om, så det är häftigt att se hur militären och sjukvården jobbar, säger hon. Clas Håkan Jansson från Frivilliga resursgruppen (FRG) deltog i övningen. Hans uppgift för dagen var att transportera sjuka och mat. – Jag är en mångårig FRG-medlem och känner ett visst samhällsansvar. Jag vill bidra med det jag kan, säger han





NT_Roslagen / 🏆 32. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sjukvårdsövning Rodengymnasiet Norrtälje Patienter Finns Magdalena Fridh Arvid Ann Ejdervik Christin Oldenskiöld Narkosläkare Narkossjuksköterska Acutläkarbilen Kim Thittioo Uppsala Kerstin Jansson Blindtarmsoperation FRG Frivilliga Resursgrupper Transport Mat Projekt Kollektivtrafik Bårare Linjebuss Roslagens Flygplats Fraktur Alice Jansson Rinsse Hjärnhinneinflammation Zandra Vik Blindtarmsoperation Frivilliga Resursgrupper Transport Mat Projekt Kollektivtrafik Bårare Linjebuss Roslagens Flygplats Fraktur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Evenemang i Norrtälje: Från jazz till kosläpp och finsk morsdagskonsertNorrtälje och omnejd bjuder på ett brett utbud av evenemang de närmaste dagarna, inklusive jazzkväll med Carin Lundin Quintet, kosläpp på Väddö gårdsmejeri, The Family Jukebox Varieté, rockbandet Dead Pollys, solistkonsert med Norrtälje Musikkår och finsk morsdagskonsert i Norrtälje kyrka.

Read more »

Norrtälje Filmstudio utsedd till årets bästa filmstudioLyfter fram filmstudions mångsidiga program

Read more »

Huset på Ekhöjdsvägen 9 i Norrtälje sålt för andra gången på kort tidEva Katarina Moberg, 54 år, har köpt fastigheten på Ekhöjdsvägen 9 i Norrtälje. Försäljningen blev klar i april 2026…

Read more »

Konflikt om fikat på Norrtälje sjukhus väcker frågor om uppskattningEfter tjugo år av ideellt arbete förlorar sjukhusvärdarna på Norrtälje sjukhus sin kostnadsfria fika, vilket leder till en debatt om byråkrati kontra mänsklig generositet.

Read more »