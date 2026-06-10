Skådespelare Guidera avliden, Trump påstås om iranska attacker, och Lego stämmer företag - samt Aftonbladets samarbete med läsare

En sammanfattning av nyheter: Skådespelaren Guidera dör efter hjärtstopp, Donald Trump påstås att Iran sköt ner en amerikansk helikopter, Lego stämmer ett företag för obehörig kommersiell användning av minifigurer, samt information om Aftonbladets metod för att samla in tips från allmänheten.

En hyllad skådespelare har avlidit efter en tids sjukdom. Han blev 65 år gammal och avled efter komplikationer från ett hjärtstopp i maj, efter att ha vårdats i respirator i tre veckor.

Guidera är kanske mest känd för sina roller i Gudfadern del III och sci-fi-skräckisen Species, men medverkade även i filmer som Armageddon och The Rock. Under natten till tisdagen försäkrade Donald Trump att Iran skjutit ner en amerikansk Apache-helikopter. Enligt amerikanska centralkommandot, Centcom, betraktar USA attackerna som självförsvar. Enligt Reuters är attackerna en direkt reaktion på nedskjutningen av helikoptern.

Lego har lämnat in en stämningsansökan där de vill stoja ett företag som använder Lego-minifigurer kommersiellt på ett sätt de anser bryter mot deras varumärke. I stämningsansökningen skriver Lego: Gemensamt för intrångsmotiven är att det förekommer en omfattande, systematisk, kontinuerlig och betydande kommersiell användning av Lego-minifiguren. Aftonbladet uppmuntrar sina läsare att skicka in tips, bilder och video via tjänsten Tipsa!. Alla tips behandlas konfidentiellt och läsare garanteras källskydd enligt Tryckfrihetsförordningen.

Tipsare kan ersättas för publicerade nyhetstips och bilder, men ersättning utgår endast till den först med tipset eller den som har unik information. Vid afterlysningar av allmänna bilder, som sommarbilder som inte är knutna till en nyhetsrapportering, utgår ingen ersättning. Geolokalisering i Aftonbladets appar möjliggör lokala push-notiser om händelser i användarens närhet och afterlysningar av bilder från scenen. Appen uppmanar användare att bidra med eget material, men påminner också om att säkerhet alltid går före.

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