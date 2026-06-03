Skådespelaren Shia LaBeouf har erkänt sig skyldig till tre fall av ringa misshandel i New Orleans tidigare i år. Han döms till sex månaders villkorlig dom med två års skyddstillsyn.

Skådespelaren Shia LaBeouf erkänner sig skyldig till tre fall av ringa misshandel i New Orleans tidigare i år, rapporterar flera amerikanska medier. Shia LaBeouf , som medverkat i filmer som Transformers och Indiana Jones och kristalldödskallens rike, greps efter ett bråk utanför en bar under Mardi Gras-helgen i februari.

LaBeouf döms till sex månaders villkorlig dom med två års skyddstillsyn. Han ska även genomgå ett behandlingsprogram. Mr LaBeouf kom till rätten i dag och ville ta ansvar för sin del i det som hände och det har han gjort, säger skådespelarens advokat Sarah Chervinsky i ett uttalande. New York-börsen föll och oljepriset steg på onsdagen, sedan USA och Iran utbytt nya attacker trots vapenvila.

Dow Jones industriindex föll 1,2 procent, breda S&P 500-index backade 0,7 medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex stängde på minus 0,9 procent. Oljepriset har pressats uppåt under onsdagen, ett fat Nordsjöolja (Brent) kostar nu närmare 98 dollar. Flera stora AI-aktier agerade sänke, vilket också tyngde även den bredare marknaden. Börsjätten Nvidia stängde på minus 3,6 procent, Oracle rasade 5,8 procent och Microsoft tappade 3,1 procent.

Ungern och Ukraina har nått en överenskommelse om hanteringen av den ungerska minoriteten i Ukraina. Avtalet banar väg för att låta Ukraina inleda konkreta samtal i EU-frågan. Ungerns premiärminister Peter Magyar hyllar avtalet om den ungerska minoriteten i Transkarpatien, och kallar det historiskt. För Ukraina är det dock främst ytterligare en öppning för att få dra igång de medlemskapsförhandlingar med EU som Ungern länge blockerat.

Magyar säger dock att Ungern inte stödjer ett snabbspår in i EU för Ukraina, och planerar dessutom en eventuell folkomröstning i frågan inom 10 till 15 år. Svenskt motstånd försenar en uppgörelse om nya miniminivåer för tobaksskatter i EU. Ministerrådets ordförandeland Cypern hade hoppats ta upp frågan vid nästa veckas finansministermöte i Luxemburg, men tvingas kasta in handduken på förhand.

Tyvärr, trots våra ansträngningar de senaste månaderna är det inte möjligt att nå enighet, konstaterar en cypriotisk talesperson i ett skriftligt uttalande. Oenigheten beror inte minst på Sverige som inte accepterar att även nikotinpåsar - så kallat vitt snus - omfattas av EU-kommissionens förslag från i fjol somras. En man har omkommit i en trafikolycka mellan Ödeshög och Vadstena under onsdagen. Det meddelar polisen på deras hemsida.

Vid 17-tiden inkom ett larm om en singelolycka i höjd med sjön Tåkern. En personbil hade kört av vägen och i bilen fanns en ensam förare, en man i 40-årsåldern. Polisen misstänker inget brott. Mannen fördes till sjukhus med ambulans.

Vid 20.30 meddelar polisen att hans liv inte gick att rädda. Anhöriga är underrättade. Under onsdagseftermiddagen körde en moped ner i diket i västra Härjedalen. En person vårdas på sjukhus med livshotande skador, rapporterar Enligt kanalen är personen allvarligt skadad och tillståndet är livshotande.

Polisen kommer att utreda fallet för att ta reda på vad som föranledde olyckan. De vet ännu inte om det rör sig om något brott. USA:s president Donald Trump kommer att närvara vid Natos toppmöte i Turkiet i början av juli. Det säger hans utrikesminister Marco Rubio.

Presidenten kommer personligen att närvara, säger Rubio under ett möte i representanthusets utrikesutskott, rapporterar AFP. Vi är fortfarande med i Nato men Nato behöver betydande förändringar, fortsätter han. Telenors hemsida ligger nere och ett oklart antal av företagets kunder har för tillfället inget fungerande bredband. Anledningen är att en av Telenors routrar ligger nere, enligt Sofia Åberg, kommunikatör på Telenor.

Det vet vi inte. Vi har tekniker på plats som undersöker vad som hänt och som förhoppningsvis kan fixa det här, säger Sofia Åberg. Problemen har rapporterats in till Downdetector sedan 18.30 på onsdagen och det är oklart hur länge det kommer att pågå. Över 1 000 felanmälningar har registrerats.

Telenor har fått in rapporter om problem från flera delar av Sverige och bedömer att det är kunder som använder fiber via statsnätet som berörts. Han har en liten känning i höger ljumske, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till TT. Under onsdagseftermiddagen tävlade Daniel Ståhl i finländska Åbo när Paavo Nurmi Games avgjordes. Ståhl slutade tvåa efter att ha kastat som bäst 67,4





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