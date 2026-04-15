Skådespelerska kritisk efter drunkningsolycka – Börsrekord trots global oro

Fransk-marockanska skådespelerskan Nadia Farès kämpar för sitt liv efter en drunkningsolycka i Paris, medan New York-börsen slår rekord trots pågående globala konflikter. Samtidigt avslöjas en säkerhetsbrist hos Telia och BBC planerar omfattande personalnedskärningar.

Den fransk-marockanska skådespelerskan Nadia Farès , 57 år, vårdas på sjukhus med livshotande skador efter en drunkningsolycka som inträffade i Paris förra lördagen. Enligt uppgifter från Le Parisien upptäcktes hon medvetslös på botten av en pool på ett gym. Hon tros ha befunnit sig i vattnet i flera minuter innan andra besökare uppmärksammade henne, drog upp henne och omedelbart påbörjade hjärt-lungräddning. Farés återfick medvetandet på plats och transporterades sedan till sjukhus. Hon hålls för närvarande nedsövd och kopplad till respirator. En utredning har inletts för att klargöra omständigheterna kring olyckan, men det finns i nuläget inga indikationer på brottslig verksamhet.

Nadia Farès är känd för sina roller i flera produktioner. Hon medverkade i den franska Netflix-serien Marseille (2016–2018) och fick internationell uppmärksamhet för sin roll i filmen On the Line (2022), där hon delade scen med bland andra Mel Gibson. Bilden som illustrerar denna text visar Nadia Farès tillsammans med Mel Gibson från 2021, fotograferad av Chrisoph Saidi/Sipa/Shutterstock/TT.

Den ekonomiska världskartan visar samtidigt en annan bild. Trots den fortsatta oro som kriget i Iran medför, verkar New York-börsen inte påverkas nämnvärt. Det breda S&P 500-indexet slog till och med nytt rekord under onsdagskvällen. Vid 20-tiden låg S&P 500 på plus 0,4 procent, medan det tekniktunga Nasdaq ökade med 0,9 procent. Dow Jones industriindex backade däremot med 0,3 procent. Efter en nedgång på över 10 procent i mars, har S&P 500 visat en stark återhämtning de senaste veckorna, trots återkommande farhågor om Irankrigets ekonomiska konsekvenser. Inom enskilda aktier märks en positiv utveckling i banksektorn, stärkt av starka rapporter från Bank of America och Morgan Stanley. Klädföretaget American Eagle Outfitters tillhör också vinnarna, med en aktieuppgång på över 7 procent strax före stängning. Detta drivs av nyheten att skådespelerskan Sydney Sweeney kommer att medverka i ytterligare en reklamkampanj för klädmärket, enligt uppgifter från TT.

I en separat händelse har en säkerhetsbrist hos telekomjätten Telia avslöjats. Felet, som nu har åtgärdats, möjliggjorde spårning av mobilkunder via deras telefoner, även utan att samtal besvarades. Detta skedde genom att information om vilken basstation en mobil var uppkopplad mot läckte vid samtalsförsök, vilket gjorde det möjligt att följa användare i realtid. Telia har valt att inte specificera hur många kunder som direkt påverkades av detta fel. Lena Lundgren, chef för företagskunder på Telia Norge, uttalade till NRK att felet härrör från en konfigurationsändring som genomfördes under 2023, och beklagade djupt det inträffade. Bristen upptäcktes av en säkerhetsforskare och åtgärdades sedan NRK informerat Telia. Norska myndigheter utreder händelsen, och experter varnar för att sårbarheten kan ha utnyttjats av fientliga makter eller kriminella aktörer.

Iran har uttryckt hot om att stänga en av världens mest vitala handelsleder om USA:s blockad av Hormuzsundet inte hävs. Ali Abdollahi, ett högt uppsatt militärt befäl i Iran, meddelade via statlig television att USA:s blockad skapar otrygghet för Irans handelsfartyg och därmed äventyrar den pågående vapenvilan. Enligt uppgifter som AFP rapporterar, sa Abdollahi att Irans styrkor inte kommer att tillåta några transporter, varken export eller import, att fortgå i Persiska viken, Omanbukten eller Röda havet.

Samtidigt uppger USA:s centralkommando att blockaden av iranska hamnar är effektiv. Enligt Centcom har inga fartyg passerat sundet under de första 48 timmarna, och nio fartyg ska ha vänt om efter order från amerikanska styrkor. Andra källor ger dock en mer otydlig bild; AFP rapporterar att minst tre fartyg har lämnat iranska hamnar och korsat sundet, trots att vissa senare ska ha vänt tillbaka.

Brittiska public service-bolaget BBC planerar att genomföra omfattande personalnedskärningar, med 1 800 till 2 000 tjänster som beräknas försvinna. Detta motsvarar nästan var tionde anställd. Syftet är att spara 500 miljoner pund, cirka 6,2 miljarder kronor, under de kommande två åren. Tillförordnade generaldirektören Rhodri Talfan Davies beskriver situationen som ”riktigt jobbiga nyheter” för personalen. BBC har för närvarande cirka 21 500 anställda. Fackordföranden Philippa Childs uttrycker oro för att en nedskärning av denna magnitud kommer att bli ”förödande för personalen och BBC som helhet”.





