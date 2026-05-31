Skadebekymmer för Felicia Schröder och eskalerande ebolautbrott i Afrika

Svensk damfotboll står inför osäkerhet när 19‑åriga Felicia Schröder lämnar planen med en skada inför viktiga VM‑kvalmatcher, samtidigt som Afrika kämpar mot ett snabbt växande ebolautbrott med hundratals dödsfall och begränsad testkapacitet.

Orosmolnen hänger tungt över både den svenska damfotbollen och den pågående ebolautbrottet i centrala Afrika. I den damallsvenska matchen på Kristianstad Arena fick Häckens unga anfallsstjärna Felicia Schröder , 19, lämna planen efter en kraftig knuff i slutet av första halvlek.

Hon gick skakad av planen och ersattes av en avbytare vid halvtid, medan hennes lagkamrater gick vidare med en 0‑3 förlust mot det besökande laget. Trots att hon fortfarande står på truppen inför de två sista VM‑kvalmatcherna mot Danmark och Italien, är hennes närvaro i den svenska landslagstruppen osäker. Tränarstaben väntar på en medicinsk bedömning som kan avgöra om Schröder är i form att bidra i de avgörande matcherna, där Sverige siktar på en direktplats i världsmästerskapet.

Samtidigt rapporterar Afrikanska unionens folkhälsomyndighet att antalet ebolafall i Kongo och Uganda har nått kritiska nivåer. Enligt den nyligen publicerade rapporten i Financial Times har 43 personer bekräftats döda och ytterligare 263 har avlidit i samband med sjukdomen, medan totalt 1 100 personer misstänks vara smittade. Den nya Bundibugyo‑varianten av viruset upptäcktes först efter en fördröjning, vilket har lett till begränsad testkapacitet i de drabbade regionerna.

Folkhälsomyndigheten betonar att det faktiska antalet infektioner sannolikt är betydligt högre och uppmanar till omedelbara åtgärder för att förstärka laboratorieresurser och kontaktspårning i de områden där utbrottet pågår. På hemmaplan har Sverige också drabbats av allvarliga trafikincidenter. Norr om Vetlanda krockade en personbil med ett snabbtåg vid en obevakad övergång, vilket resulterade i att bilen hamnade på taket och två personer fördes till sjukhus med ambulans.

Polisen beskriver händelsen som en pågående räddningsinsats och noterar att båda förarna var vid medvetande när de larmades. Samtidigt står Stockholms tunnelbanesystem inför omfattande störningar: på den gröna linjen har ett tekniskt fel på spåret orsakat signalförseningar, medan den röda linjen drabbas av ett annat fel som förväntas vara löst senast klockan 19.30. SL varnar för trängsel på pendeltågen under eftermiddagen och uppmanar resenärer att planera sina resor i förväg.

Trots de många utmaningarna visar både idrottsvärlden och samhällssektorn ett starkt engagemang för att hantera kriser och skydda såväl idrottsutövare som allmänheten





Felicia Schröder skadad i Häckens match mot KristianstadFelicia Schröder från Häcken skadades under första halvleken i matchen mot Kristianstad efter en tackle av Courtney Ruedt. Schröder föll olyckligt och kunde knappt stå upp. Häcken fick en straff efter situationen, vilket ledde till att Thelma Palmadottir gjorde 2-0. SVT:s reporter Reyhaneh Rouhani rapporterade om skadan. Sverige spelar mot Danmark den 5 juni och mot Italien den 9 juni.

Oroande bilderna – Felicia Schröder utbytt skadadHon föll hårt till gräset efter en sen och tuff tackling. Sedan byttes Felicia Schröder ut i paus – med dagar kvar till avgörande VM-kvalmatcher. – Jag tror det kommer kännas mycket bättre i morgon. Själv känner jag mig inte orolig, säger Felicia Schröder till SVT.

