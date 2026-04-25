Skadebekymmer i GAIS inför derbyt mot IFK Göteborg

Flera spelare är skadade eller sjuka i GAIS inför söndagens Allsvenska-derby mot IFK Göteborg. Tränare Holmberg betonar vikten av att andra spelare kliver fram och att laget håller sig till matchplanen.

GAIS dras med skadeproblem och sjukdomar inför det viktiga derbymötet mot IFK Göteborg i Allsvenskan . Flera nyckelspelare är otillgängliga, vilket skapar utmaningar för tränare Holmberg och hans lag.

Gustav Lundgren och Kevin Holmén är långtidsskadade och missar hela säsongen, vilket är ett tungt avbräck för GAIS. Utöver dessa långtidsskador missar även Shalom Ekong och Henry Sletsjøe söndagens derby på grund av känningar. Ekong har problem med ryggen och Sletsjøe med hälen, och båda spelarna tas ur truppen av försiktighetsskäl. Oscar Pettersson, som var sjuk och missade den senaste matchen mot Mjällby, är dock åter tillgänglig för spel.

Ytterligare spelare kämpar med mindre skador och krämpor. Jonas Lindberg har haft problem med ljumsken, Daniel Bengtsson fick näsblod under träningen och Mergim Krasniqi och Lucas Hedlund är på väg tillbaka från skador. Holmberg betonar att det är många spelare som behöver bedömas inför matchen. Trots de många skadorna och frånvarona ser Holmberg positivt på situationen och uppmanar andra spelare att kliva fram och ta ett större ansvar.

Han lyfter fram Frosti Thorkelsson och Mohamed Bawa som spelare som har imponerat på honom på senare tid och som han förväntar sig mycket av. Holmberg ser det som en möjlighet för nya spelare att växa in i laget och skapa nya relationer. Han påpekar att det alltid finns positiva aspekter, även i svåra tider.

GAIS har visat positiva tendenser i de senaste matcherna mot Häcken och Mjällby, och kliver in i derbyt med en god känsla trots att de ligger sist i Allsvenskan efter fyra omgångar. Holmberg är övertygad om att om laget fortsätter att fokusera på sig själva och följa matchplanen, så kommer de att ta sin första seger och vända sin säsong, precis som de gjorde förra året.

Han betonar vikten av att hålla sig till planen och inte låta sig påverkas av den intensiva atmosfären i ett derby. Holmberg understryker att GAIS måste vara sig själva på planen och fokusera på sina styrkor. De måste hålla kylan, möta upp med rätt energinivå och undvika att dras med i onödiga situationer som kan uppstå i ett derby.

GAIS har flera spelare som kan beskrivas som ”derbyspelare”, spelare som trivs i den speciella atmosfären och som kan leverera när det gäller som mest. William Milovanovic är ett exempel, men han var avstängd mot Mjällby på grund av tre gula kort. Holmberg vill inte kommentera om han har pratat med Milovanovic efter den kritik som riktades mot domarna i den senaste matchen.

Fokus ligger nu helt och hållet på att förbereda laget för derbyt mot IFK Göteborg och att hitta en väg till seger trots de många utmaningarna. GAIS behöver en stark insats från alla spelare för att kunna ta en viktig seger i derbyt och klättra i Allsvenskan-tabellen. Laget måste visa kämpaglöd, disciplin och en stark laganda för att kunna stå emot IFK Göteborgs press och ta hem tre poäng





