Skadorna orsakade av vildsvin ökar i Göteborg

Skadorna orsakade av vildsvin är betydande och ökande i Göteborg. Människor möter vildsvin återkommande, och särskilt barnfamiljer och äldre upplever en ökad oro. Centerpartiet driver förslaget att kommunen ska köpa in vildsvinskött för att servera det i stadens verksamheter. Dessutom har kulturminister Parisa Liljestrand (M) meddelat att Tone Hansen blir ny chef och överintendent på Moderna museet i Stockholm. Över 700 000 personer får besked om kvarskatt på totalt 16,3 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande från Skatteverket. Petter Lindgren, poet och litteraturkritiker, har skrivit biografin om Kerstin Malmsten. En man i 45-årsåldern utsattes för ett rånförsök i Spånga i västra Stockholm. Ett stridsflygplan från Nato har skjutit ned en drönare i Lettlands luftrum. En kvinna i Göteborg åtalas misstänkt för grovt vållande till annans död efter att ett barn omkommit i en lägenhetsbrand. Stockholmsbörsen faller med 1,4 procent i den inledande handeln.

Skadorna orsakade av vildsvin är betydande och ökande i Göteborg . Dessa djur skadar upp stora ytor i privata trädgårdar, parker, idrottsytor och flera kyrkogårdar. Människor möter vildsvin återkommande, och särskilt barnfamiljer och äldre upplever en ökad oro.

Centerpartiet driver förslaget att kommunen ska köpa in vildsvinskött för att servera det i stadens verksamheter. Ansvarig förvaltning vill dock inte ta ställning. Dessutom har kulturminister Parisa Liljestrand (M) meddelat att Tone Hansen blir ny chef och överintendent på Moderna museet i Stockholm. Över 700 000 personer får besked om kvarskatt på totalt 16,3 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande från Skatteverket.

Petter Lindgren, poet och litteraturkritiker, har skrivit biografin om Kerstin Malmsten. En man i 45-årsåldern utsattes för ett rånförsök i Spånga i västra Stockholm. Han konfronterade två personer som försökte råna honom på hans värdesaker. Ett stridsflygplan från Nato har skjutit ned en drönare i Lettlands luftrum.

En kvinna i Göteborg åtalas misstänkt för grovt vållande till annans död efter att ett barn omkommit i en lägenhetsbrand. Stockholmsbörsen faller med 1,4 procent i den inledande handeln





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