Skakigt närgångna ”Left-handed girl” förtrollas av metropolen Taipei

Taiwans Oscar sbidrag ”Left-handed girl” är en gripande skildring av en splittrad familj som anländer till Taipei . Film en, som är helt inspelad med en iPhone 13, utmärker sig genom sin optiska lekfullhet och närgångna stil.

Vi följer I-Jing, en ung flicka som ser skönhet i storstadens kaos genom sitt hemmagjorda kalejdoskop, medan hennes mamma kämpar med den hårda verkligheten. Filmen fångar Taipeis nattmarknader och stadsliv med en energi som speglar både barnets entusiasm och vuxenvärldens stress. Regisserad av Shih-Ching Tsou, med manus av Sean Baker (känd för ”Anora” och ”The Florida Project”), utforskar ”Left-handed girl” komplexa familjerelationer och de utmaningar som uppstår när olika generationer möts.

Filmen skildrar en familj som brottas med ekonomiska svårigheter, sjukdom och interna konflikter. I-Jings äldre syster dras in i ett riskfyllt umgänge, vilket väcker oro hos hennes mamma. Filmen berör även kulturella aspekter, som synen på vänsterhänthet, och skildrar en mormor som är bekymrad över familjens status. Genom starka visuella intryck och dialogfria scener lyckas filmen förmedla en känsla av både hopp och desperation.

Trots sina styrkor, kritiseras filmen för att i sina senare delar fokusera för mycket på vuxenvärldens problem, vilket resulterar i att I-Jing, den vänsterhänta flickan, hamnar i skymundan. Filmen lyfter fram den självupptagna vuxenvärldens svagheter, men det sker på bekostnad av att den unga flickans perspektiv förloras. Även om filmen är visuellt imponerande och berörande, kan den detaljerade redovisningen av vuxenvärldens problem kännas distraherande för tittaren.

Sammantaget är ”Left-handed girl” en intressant och tankeväckande film som erbjuder en unik inblick i en taiwanesisk familjs liv och de utmaningar de möter i en modern storstad





