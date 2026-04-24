Skandal i Collegefotbollen: Tränare hotade assistent efter avslöjad affär

Paige Shiver berättar om en fyra år lång affär med sin tidigare chef, Sherrone Moore, och de hot och den manipulation hon utsattes för. Moore dömdes för hemfridsbrott efter att ha brutit sig in i Shivers lägenhet.

En skandal har skakat om amerikansk collegefotboll efter att detaljer kring en fyra år lång affär mellan den tidigare huvudtränaren för University of Michigan, Sherrone Moore , och hans assistent, Paige Shiver , kommit till ljus.

Shiver har nu för första gången öppet berättat om relationen, som hon beskriver som en allmänt känd hemlighet inom idrottsavdelningen. Hon vittnar om ett mönster av kontroll, manipulation och hot från Moores sida, vilket kulminerade i en våldsam incident efter att Moore avskedats från sin post. Shivers berättelse inleds med att affären började kort efter att hon anställdes som praktikant i oktober 2021. Hon beskriver hur Moore utövade ett starkt inflytande över henne, både professionellt och personligt.

När Shiver försökte avsluta relationen hotade Moore med självmord, vilket fick henne att känna sig fast och oförmögen att lämna honom. Hon förklarar att Moore var medveten om hennes känslomässiga beroende och utnyttjade det för att behålla kontrollen. Shiver beskriver en situation där Moore lovade att skilja sig från sin fru, men när hon ifrågasatte detta hotade han med att ta sitt liv. Hon kände sig ständigt manipulerad och rädd för att agera självständigt.

En särskilt smärtsam del av Shivers berättelse rör en abort hon tvingades till i maj 2022. Hon hade blivit gravid, men läkare rekommenderade abort på grund av en tidigare medicinsk diagnos och risken för komplikationer. Shiver brister i gråt när hon berättar om detta, och beskriver hur Moore pressade henne att genomföra aborten med motiveringen att det var ”bäst för hennes kropp”.

Denna händelse har lämnat djupa sår och bidragit till hennes känsla av att ha förlorat kontrollen över sitt eget liv. Skandalen kulminerade i december 2025 när Moore bröt sig in i Shivers lägenhet efter att ha fått sparken från University of Michigan. Han anklagade henne för att vara orsaken till hans avskedande och hotade att ta sitt liv med smörknivar.

Denna incident ledde till att Moore dömdes till 18 månaders skyddstillsyn för hemfridsbrott, med villkoret att han inte får ha någon kontakt med Shiver och fortsätter att gå i terapi. Shiver var den som avslöjade relationen för universitetet, vilket resulterade i Moores avskedande för en ”olämplig relation med en anställd”. Händelsen har väckt frågor om maktmissbruk och ansvarsfullt ledarskap inom collegefotbollen.

Shivers mod att träda fram och berätta sin historia har inte bara blottlagt en personlig tragedi utan också lyft fram behovet av att skydda anställda från utnyttjande och manipulation. Fallet har fått stor uppmärksamhet i media och har lett till diskussioner om hur universitet kan skapa en tryggare och mer respektfull arbetsmiljö för sina anställda och studenter. Det är en berättelse om maktobalans, manipulation och de långvariga konsekvenserna av ett destruktivt förhållande





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Collegefotboll Sherrone Moore Paige Shiver Skandal Manipulation Hot Hemfridsbrott University Of Michigan

United States Latest News, United States Headlines

