Skandalen slår mot Åkessons personliga korståg

En högt uppsatt sverigedemokrat misstänks för barnpornografibrott, vilket är en svår smäll för Jimmie Åkesson personligen.

En högt uppsatt sverigedemokrat misstänks för barnpornografibrott, en skandal som slår hårt mot både partiet och dess ledare Jimmie Åkesson personligen. I ingen annan fråga har Åkesson visat ett så starkt personligt engagemang som i kampen mot sexbrott som drabbar barn.

Han har förespråkat livstids fängelse, kemisk kastrering och att dömda pedofiler ska brännmärkas för livet. Detta korståg har varit en central del av hans politiska profil, och nu vänder sig misstankarna mot en av hans egna förtrogna. Den misstänkte är inte en okänd lokalpolitiker utan en tung riksdagsledamot med många års erfarenhet och flera viktiga partiuppgifter på meritlistan. Han satt på ett av Sverigedemokraternas tyngsta uppdrag i riksdagen och stod nära Åkessons inre krets.

Att partiet tidigare överlevt skandaler med knark, förskingring och sexköp är en sak, men denna gång handlar det om något mycket allvarligare: ett brott som i många väljares ögon är det mest föraktliga och skändliga man kan begå. Detta är inte bara en smäll för SD utan stänker också på Moderaterna och Ulf Kristersson, vars beredvillighet att samarbeta med SD nu ifrågasätts.

Kritiker kommer att peka på att SD återigen visat att de rekryterar personer som inte klarar av det förtroende som krävs av ledande politiker. Skandalen kommer mitt under valåret, när Tidöpartierna redan har usla siffror och ingen tid att förlora. Varje dag som måste ägnas åt att svara på frågor om en misstänkt brottsling i de egna leden är en förlorad dag.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det än så länge bara handlar om misstankar, och mannen har rätt att betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats. Alla partier består av vanliga människor som kan begå brott eller ha mentala störningar. Därför kommer troligen inga partiledare att gå till attack mot SD för denna händelse; de vet att nästa skandal kan finnas i deras eget parti.

Denna händelse belyser de inneboende riskerna med att personifiera en politisk fråga så starkt som Åkesson gjort, och hur sårbart ett parti blir när dess ledare identifierar sig med en specifik kampanj. Det återstår att se hur detta påverkar förtroendet för både SD och samarbetet inom Tidöpartierna





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