Skanska varnar för bostadsutvecklingsfällan med fokus på hållbarhet

Stadsutveckling står inför en stor förändring där det krävs nya krav och en integration av miljöutveckling och hållbarhet som en integrerad del i byggprojektet. För kommunerna och beslutsfattare innebär det nya krav, men samtidigt möjligheter - att skapa platserna för framtiden som kommer med sina utmaningar.

Stadsutveckling måste nu formera sitt nästa steg med ett större fokus på hållbarhet över tid. Enligt rapporten Shaping Sustainable Places från Skanska (det svenska motsvarigheten av Skanska), misslyckas många byggprojekt idag med att leverera bra funktion i det pågående klimatet, med höga krav på flexibilitet och motståndskraft.

Byggprocessen måste anpassas till en omvärld med snabba förändringar i bebyggelse, klimat och konsumtion. Dessa nya behov måste hanteras i en mer sammanhållen process genom samverkan mellan olika aktörer, där kommuner, utvecklare och investerare tidigt samverkar för en bättre förutsägbarhet och långsiktig hållbarhet. I denna nya era måste social hållbarhet samtidigt som miljö- och ekonomisk hållbarhet inkluderas i de investeringar som tänkes in.

Samhället måste tidigt involveras för att få en bra inblick i behovet och arbetet med att planera för livsmiljöer. Om inte tiderna ändras kan dessa nya krav innebära konflikter, ineffektivitet, negativ påverkan på livskvalitet och livsuppehållelse. Samtidigt pekar rapporten på ett större perspektiv i stadsutveckling, där allt ligger i strategiska lösningar över tid som görs tillsammans och med mätbara värden





