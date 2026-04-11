Skärmflygare fast i träd, jordskalv i Västerbotten och krigsfångar utväxlade

Sammanfattning av aktuella nyheter: Skärmflygare fast i träd efter olycka i Falköping, jordskalv i Västerbotten, fångutväxling mellan Ryssland och Ukraina, samtal mellan USA och Iran, samt andra incidenter som polisens insatser och en explosion i Malmö.

En skärmflygare har råkat ut för en olycka och sitter fast i ett träd utanför Falköping, rapporterar GP. Räddningstjänsten larmades till platsen vid 15-tiden på lördagen. Personen befinner sig på cirka sju till åtta meters höjd och uppges inte vara skadad. Sebastian Carlsson, vakthavande befäl vid Samhällsskydd mellersta Skaraborg, meddelar att de är på plats för att försöka bärga skärmflygare n. Händelsen inträffade vid Ålleberg, sydost om Falköping.

\Samtidigt har samtal mellan USA och Iran inletts i Pakistans huvudstad Islamabad, enligt Sky News. Det är ännu oklart om dialogen sker direkt mellan parterna eller om pakistanska medlare förmedlar kontakten, vilket Reuters rapporterar. I Sverige har ett jordskalv med magnituden 3,1 inträffat strax utanför Lycksele på lördagen. Skalvet, som kändes i flera delar av Västerbotten, inträffade i Gäddträsk, söder om Lycksele, strax före klockan 13. En boende i Vindeln berättar om hur deras sängar vibrerade under skalvet, vilket orsakade viss oro. Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet, förklarar att det är ovanligt med skalv av den här storleken i området, som är känt för att vara geologiskt aktivt med runt 1 000 jordskalv per år, kopplade till Burträskförkastningen.\Flera incidenter har också rapporterats. Polis är på väg till en plats där barn leker på E20 i riktning mot Örebro. Barnen befinner sig både på vägbanan och i vägrenen, vilket utgör en säkerhetsrisk. Samtidigt har Ryssland och Ukraina genomfört en fångutväxling, där vardera sidan släppt 175 krigsfångar, enligt president Volodymyr Zelenskyj. I ett annat ärende har en man från Stockholmsområdet utlämnats till Sverige från USA. Mannen har varit häktad i sin utevaro sedan november 2024 och misstänks för omfattande bedrägeriverksamhet. Vidare rapporteras om två polispatruller som utsatts för våld och våldsamt motstånd under natten mot lördag. Båda händelserna var kopplade till ingripanden där personer varit kraftigt berusade. I Sunne har en man i 70-årsåldern gripits misstänkt för våldtäkt. Polisen utreder även en explosion i Sofielund, Malmö, där en bil skadades och boende evakuerades. Nationella bombskyddet undersökte platsen och en anmälan om allmänfarlig ödeläggelse har upprättats. Slutligen, i Ukraina har ryska attacker dödat en person och skadat 15, bara timmar innan en förväntad vapenvila under det ortodoxa påskfirandet skulle inledas. Städerna Poltava och Sumy har attackerats





