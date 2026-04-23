Skärmtid vs. Lästid: Regeringens nya lässatsning ifrågasätts

Regeringens nya satsning på att främja läsning möts av skepsis. Trots stora resurser och ambitiösa planer visar PISA-resultaten att läsförmågan bland svenska barn och ungdomar fortfarande är låg. En kritisk analys av regeringens strategi och en diskussion om utmaningarna med ökad skärmtid.

Tidigt i morse, på tunnelbanan, var det en slående syn – nästan alla, inklusive jag själv, hade blicken fäst i sina mobiltelefoner. Denna vardagliga observation ledde tankarna till dagens pressträff från Regering skansliet, där det proklamerades en ambition att gå från skärm till pärm.

Uttalandet, direkt hämtat från ett segment i programmet Fördomsshowen, betonade vikten av läsning och klassresor med ett eftertryck som nästan var överväldigande. Det låter imponerande med de resurser som regeringen har investerat i böcker och läsfrämjande initiativ sedan de tillträdde. Men verkligheten, som PISA-resultaten så tydligt visar, är att läsförmågan bland svenska barn och ungdomar fortfarande är alarmerande låg.

Många föräldrar känner igen kampen – det är en nästan omöjlig uppgift att locka barnen till en bok när skärmen erbjuder en omedelbar och konstant ström av underhållning, som uttrycktes träffande i programmet Förrädarna. Det påminner om ett råd som samlades av Liljestrand och den dåvarande skolministern under hösten 2024. Representanter från civilsamhället, akademin och näringslivet samlades för att utforma en plan för att göra Sverige till ett läsande land.

De kallade det en kraftsamling, en ambitiös satsning som tyvärr inte verkar ha gett önskat resultat. Det är svårt att se någon märkbar förbättring i barns läsvanor. Den enda nyheten från dagens pressträff är att Medie- och informationsmyndigheten, i ett försök att möta en potentiell kris, ska genomföra en informationskampanj för att öka medvetenheten om läsningens betydelse i hela befolkningen.

Detta kan ses som ett rekord i politisk retorik, en handling som verkar mer inriktad på att signalera engagemang än att faktiskt åstadkomma förändring. Liljestrand och Mohamsson betonar vikten av samarbete, men det känns som att sätta en dekal på en soptunna – en symbolisk gest som inte löser det underliggande problemet. Mohamsson hävdar med allvar att regeringens nya strategi för läsning har en tydlig riktning mot framtiden. Men jag ser det snarare som att vi marscherar på stället.

Att diskutera ökad skärmtid och upprepa uppenbara sanningar förändrar ingenting när samhället fortsätter att rusa mot en framtid som domineras av skärmar och artificiell intelligens. Jag har svårt att acceptera detta budskap, att förstå Mohamssons retorik. Det är en känsla av att man försöker adressera ett djupt rotat problem med ytliga lösningar.

Problemet är inte bara att barn och ungdomar använder mer tid framför skärmar, utan också att skärmarna erbjuder en typ av underhållning och interaktion som böcker helt enkelt inte kan matcha. Det handlar om att konkurrera med en värld av omedelbar belöning och konstant stimulans. Att bara prata om läsningens fördelar räcker inte. Vi behöver hitta sätt att göra läsning mer engagerande, mer relevant och mer tillgänglig för dagens ungdomar.

Vi behöver skapa en läskultur som inte bara hyllar böcker, utan också integrerar läsning i deras vardagliga liv. Det kräver en djupare förståelse för hur barn och ungdomar interagerar med media och en vilja att anpassa läsfrämjande insatser till deras behov och intressen. Det kräver också en ärlig diskussion om de utmaningar som skärmanvändningen innebär och en gemensam ansträngning för att hitta en balans mellan digital och analog värld.

Annars riskerar vi att fortsätta att se en nedåtgående trend i läsförmågan, trots alla goda intentioner och investeringar





