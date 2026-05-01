Skarp handgranat sprängdes i centrala Malmö – stort område avspärrat

En misstänkt skarp handgranat hittades på Amiralsgatan i Malmö, vilket ledde till en omfattande polisinsats, utrymning av boende och ett VMA. Handgranaten sprängdes av bombskyddet.

En allvarlig händelse utspelade sig i centrala Malmö under eftermiddagen den 16 maj, vilket ledde till en omfattande polisinsats och utrymning av ett större område.

Larmet inkom till polisen efter att allmänheten observerat ett misstänkt föremål, liggande öppet på Amiralsgatan. Allmänhetens uppmärksamhet och snabba agerande genom att larma polisen berömdes av Evelina Olsson, presstalesperson vid polisen region Syd. Omedelbart efter larmet spärrades korsningen Föreningsgatan och Amiralsgatan av, liksom delar av Drottninggatan. Syftet med avspärrningarna var att säkerställa allmänhetens säkerhet och underlätta för det nationella bombskyddet att arbeta på platsen.

Boende i det berörda området uppmanades att inrymma sig i sina bostäder, och bussar som befann sig inom avspärrningsområdet evakuerades. Personer som befann sig i restauranger och butiker i området uppmanades att hålla sig inomhus och undvika att vistas nära fönster. Ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, utfärdades för att informera och varna invånarna i Malmö om den pågående situationen och de åtgärder som vidtogs.

Det nationella bombskyddet anlände till platsen strax före klockan 13 och påbörjade omedelbart en noggrann undersökning av det misstänkta föremålet. Undersökningen genomfördes med stor försiktighet och precision för att minimera eventuella risker. Klockan 14:00 bekräftade polisen att det misstänkta föremålet var en skarp handgranat. Beslutet att spränga handgranaten togs som en säkerhetsåtgärd för att oskadliggöra den på ett kontrollerat sätt och undvika en potentiellt farlig situation.

Sprängningen utfördes av bombskyddet med stor precision och under strikta säkerhetsåtgärder. Efter sprängningen fortsatte bombskyddet att undersöka platsen för att säkerställa att inga ytterligare farliga föremål fanns kvar. Polisen fortsätter nu med sin utredning för att fastställa hur handgranaten hamnade på Amiralsgatan och om det finns någon koppling till brottslig verksamhet. Utredningen kommer att omfatta bland annat teknisk undersökning av platsen, vittnesförhör och genomgång av övervakningskameror.

Polisens insats i centrala Malmö har varit omfattande och koordinerad. Samverkan mellan olika polisstyrkor, inklusive det nationella bombskyddet, har varit avgörande för att hantera situationen på ett effektivt och säkert sätt. Polisen vill än en gång betona vikten av allmänhetens uppmärksamhet och snabba agerande vid misstänkta observationer. Att omedelbart larma polisen kan vara livsavgörande i situationer som denna.

Avspärrningarna kommer att fortsätta tills polisen har genomfört en fullständig undersökning av platsen och säkerställt att det inte finns några kvarvarande risker. Boende och företagare i området uppmanas att ha tålamod och följa polisens anvisningar. Polisen kommer att fortsätta att informera allmänheten om utvecklingen i utredningen och eventuella förändringar i avspärrningarna. Denna händelse understryker vikten av att vara vaksam och rapportera misstänkta aktiviteter till polisen.

Det är genom ett aktivt samarbete mellan polisen och allmänheten som vi kan skapa en tryggare miljö för alla





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Automatkarbin och bisarra filmer: Dramatisk nyårsnatt i MalmöPolisen slog till mot en lägenhet i Hyllie, Malmö, och hittade en automatkarbin och stora mängder narkotika. Kvinnan och mannen i lägenheten hade filmat sig själva med vapnet, vilket nu utreds av polisen. Kvinnan hävdar att hon tvingades posera med vapnet av mannen.

Matchbollar till Alingsås och Malmö: ”Galen match”Alingsås ledde med 31-27 med 94 sekunder kvar av ordinarie tid. Och hade friläge till 32-30 med fyra sekunder kvar. Ändå behövde man förlängning för att vinna s

Malmö FBC riskerar dra damlaget ur SSLMalmö FBC står inför att dra sitt damlag ur SSL på grund av ekonomiska problem. Ett krismöte hölls under onsdagen för att försöka hitta lösningar, men utfallet är ännu oklart. Föreningen söker nu ytterligare ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta satsningen.

HK Malmö närmar sig SM-final efter storsegerHK Malmö vann stort mot Sävehof i Partille och leder nu semifinalserien med 2–0. Samtidigt fortsätter Alingsås att utmana IFK Kristianstad, vilket kan gynna Malmö ytterligare. Nikola Roganovic var nyckelspelare i segern.

– lag, medlemmar och sponsorer vill rädda ligaspelKrismöte samlade hela Malmö FBC som nu har ett par dagar att rädda damlaget.

Misstänkt föremål i Malmö – VMA utfärdat och område avspärratEtt viktigt meddelande till allmänheten (VMA) har utfärdats i Malmö efter att ett misstänkt farligt föremål upptäckts på Amiralsgatan. Området är avspärrat och boende har inrymts. Föremålet kommer att sprängas kontrollerat på plats.

