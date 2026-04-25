Skarp kritik mot Region Stockholms styrning – trots miljardöverskott

Revisorer riktar allvarlig kritik mot Region Stockholms ledning för bristande styrning och kontroll, trots ett betydande ekonomiskt överskott. Oppositionen ser det som en förtroendekris.

Revisionsrapport en för Region Stockholm 2025 presenterar en skarp kritik mot regionstyrelsen, trots ett betydande ekonomiskt överskott på 5,1 miljarder kronor – en siffra som vida överstiger de budgeterade 75 miljonerna.

Revisorer påpekar allvarliga brister i styrning och kontroll över verksamheten, vilket omfattar flera centrala områden som ekonomi, IT-system inom vården, omfattande investeringar och krisberedskap. Kritiken riktas specifikt mot ledningens bristande förmåga att samordna och utöva tillräcklig uppsikt över dessa områden. Ett tydligt exempel som lyfts fram är hanteringen av införandet av ett nytt journalsystem och utvecklingen av ett vårddatalager, där styrningen beskrivs som otillräcklig och bristfällig.

Detta väcker frågor om hur väl regionen kan hantera komplexa projekt och säkerställa att resurser används effektivt. Moderaterna, som utgör det största oppositionspartiet i regionen, reagerar starkt på revisionsrapporten. De ser kritiken som ett tydligt tecken på att finansregionrådet Aida Hadzialic har förlorat kontrollen över regionens verksamheter och därmed misslyckats med sitt ansvar. Axel Conradi, oppositionsregionrådet, beskriver situationen som en förtroendekris och kräver omedelbara åtgärder från Hadzialic.

Han betonar att Socialdemokraterna lovade att återta kontrollen över regionen vid valet, men att revisionsrapporten nu visar att motsatsen är fallet. Moderaterna är beredda att ta sitt ansvar och hotar med att kräva ett extra sammanträde för regionstyrelsen om inga konkreta krisåtgärder presenteras. Detta visar på en djupgående politisk oenighet och en oro för regionens framtida utveckling.

Det ekonomiska överskottet, trots bristerna i styrningen, komplicerar bilden ytterligare och väcker frågor om hur detta resultat har uppnåtts och om det är hållbart på lång sikt. Aida Hadzialic försvarar sig genom att påpeka att regionen ärvde ett läge präglat av strukturella underskott inom både sjukvården och kollektivtrafiken. Hon framhåller att hennes regering har fokuserat på att stabilisera ekonomin och stärka styrningen.

Hon lyfter också fram att regionens kreditbetyg har höjts till högsta nivå under hennes mandatperiod, vilket hon tillskriver förbättrad styrning och skärpt kostnadskontroll. Dessutom betonar hon att regionen har anställt 2 300 fler medarbetare inom vården och lyckats minska vårdköerna. Hadzialic avfärdar oppositionens kritik som politisk teater och hävdar att den inte ger en rättvisande bild av situationen.

Hon erkänner att revisionsrapportens synpunkter är viktiga och ska tas på allvar, men menar att oppositionen överdriver problemen för att vinna politiska poäng. Denna replikering visar på en tydlig polarisering mellan regeringen och oppositionen, där båda sidor försöker framställa sin version av verkligheten. Det är tydligt att revisionsrapporten har utlöst en intensiv debatt om regionens styrning och framtida inriktning





