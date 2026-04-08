Skärpta regler mot penningtvätt: Företag i frontlinjen

Nya EU-regler mot penningtvätt skärps 2027 och ställer högre krav på företag. Fokus ligger på att bekämpa organiserad brottslighet genom effektiva kontroller och användning av data och teknik, inklusive AI.

Organiserad brottslighet kretsar ofta kring pengar. För att olagliga intäkter ska kunna användas inom den legala ekonomin krävs penningtvätt , vilket gör företag till centrala aktörer i bekämpningen. Peter Stier, produktägare inom regelefterlevnad på kreditupplysningsbolaget UC, förklarar att penningtvätt är den centrala möjliggöraren för organiserad brottslighet . Utan penningtvätt kan kriminella inte använda sina pengar effektivt, vilket gör det till en kritisk del av brottsliga aktiviteter.

Denna verklighet understryker vikten av effektiva åtgärder för att förhindra penningtvätt och skydda ekonomin. Företag spelar en avgörande roll i detta arbete genom att implementera robusta kontroller och övervakningssystem.\EU:s nya paket mot penningtvätt, AMLR och AMLD6, som träder i kraft 2027, kommer att innebära en betydande skärpning av reglerna. Dessa regler kommer att gälla för fler sektorer än tidigare och öka kraven på företagens kontrollarbete. Det är inte längre enbart en fråga för banker utan berör nästan alla företag. Kriminella nätverk opererar över branschgränser och utnyttjar svagheter i systemen. En stor skillnad jämfört med tidigare är den juridiska aspekten. AMLD6 är ett direktiv som medlemsländerna måste införliva i sin nationella lagstiftning, medan AMLR är en EU-förordning som gäller direkt i alla medlemsstater. Detta leder till mer enhetliga regler och en mer konsekvent tillämpning inom hela EU. Detta innebär både fördelar och utmaningar, särskilt när företag ska implementera nya processer och arbetssätt. Förberedelserna är avgörande för att säkerställa efterlevnad och minimera risker. Att förstå de nya kraven och anpassa affärsmodellerna är nyckeln till framgång.\Många företag använder fortfarande manuella och fragmenterade kontroller, vilket försvårar identifieringen av risker i tid och skapar problem med spårbarhet. Det är därför viktigt att företag går från punktvisa kontroller till kontinuerliga, riskbaserade processer. Kvaliteten på data är en avgörande faktor för att lyckas. Uppdaterad information om företag, ägarstrukturer och verkliga huvudmän är ofta grundläggande för att upptäcka misstänkta mönster. Utan korrekta och aktuella siffror riskerar man att missa både bedrägerier och penningtvätt. Teknikutvecklingen, särskilt användningen av AI, är en växande pusselbit i arbetet mot finansiell brottslighet. AI kan användas både av kriminella och som ett kraftfullt verktyg för företag och myndigheter. AI kan hjälpa företag att identifiera mönster och avvikelser snabbare, men det kräver kombinationen av bra data och tydliga processer. För företagsledningar handlar frågan inte enbart om att uppfylla lagkrav, utan även om att hantera affärsrisker, skydda varumärket och upprätthålla förtroendet. De företag som arbetar strukturerat redan nu kommer att stå starkare när reglerna skärps. Det handlar i grunden om att skydda både affären och samhället. UC AB är en ledande aktör inom datadrivna insikter och digitala informationslösningar för företag och konsumenter i Sverige och har utvecklat avancerade datamodeller och analysverktyg för att stärka beslutsfattande, minska risk och skapa tillväxt sedan 1977. UC är en del av Enento Group





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sverige halkar efter i rymdkapplöpningen: Företag flyr landetSverige riskerar att förlora sin position som en ledande rymdnation då svenska rymdföretag väljer att lämna landet på grund av bristande förståelse för rymdens industriella potential och en långsam anpassning till den globala rymdekonomin.

SBAB lanserar konkurrenskraftigt sparande för företag – erbjuder högre ränta än storbankernaSBAB lanserar ett förbättrat erbjudande för företagsparande, med fokus på högre räntor, trygghet och enkelhet. Banken utmanar storbankerna genom att erbjuda attraktiva villkor och en digital sparupplevelse.

SBAB erbjuder konkurrenskraftiga sparräntor för företagSBAB lyfter fram sina konkurrenskraftiga räntor på sparkonton för företag, bostadsrättsföreningar och organisationer, med en snittränta som överstiger storbankernas. Erbjudandet omfattar både rörliga och tidsbundna placeringar, med fokus på trygghet och digital administration.

ANNONS: Var tredje svenskt företag omfattas av e-faktureringskravInternationellt går utvecklingen mot obligatorisk e-fakturering snabbt. Sverige har tillsatt en utredning och en ny undersökning visar ett ökat stöd för e-fakturering bland svenska företag.

SBAB: Högre ränta och trygghet för företag – utmanar storbankerna med attraktiva sparalternativSBAB förstärker sitt erbjudande till företag och organisationer med konkurrenskraftiga räntor och enkla sparalternativ. Med fokus på trygghet och transparens vill banken bli det självklara valet för företagssparande.

SBAB lanserar konkurrenskraftigt sparande för företag – högre ränta och trygghetSBAB lanserar en förnyad satsning på företagssparande med fokus på högre räntor, trygghet och enkla villkor. Banken erbjuder rörliga och tidsbundna sparalternativ för företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Med en genomsnittlig ränta som överstiger storbankernas vill SBAB locka kunder som vill maximera sina ränteintäkter och få en tryggare placering av sitt kapital.

