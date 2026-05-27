Skarv och säl är inte boven - det är överfisket

En insändare som argumenterar för att skarv- och säljakt är felaktig och att överfiske, miljöförstöring och klimatförändringar är de verkliga orsakerna till minskade fiskbestånd.

En ny studie från Stockholms universitet visar att skarv- och säl populationernas inverkan på fiskbestånden är kraftigt överskattad. Forskarna påpekar att det i själva verket är mänskliga aktiviteter som ligger bakom den alarmerande minskningen av fiskarter längs Sveriges kuster.

Trots detta fortsätter myndigheter som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen att godkänna omfattande jakt på skarv och säl, med argumentet att det skulle gynna fisket. Den 20 april 2026 rapporterade Jakt & Jägare om en forskningsjakt där syftet uppges vara att undersöka hur jakten påverkar fiskbestånden, för att bidra till en bättre och mer långsiktigt hållbar förvaltning av både fisk och vilt. Men kritiker menar att själva utgångspunkten är felaktig och att den verkliga boven är överfiske, miljöförstöring och klimatförändringar.

Den 16 maj 2026 meddelade Sveriges Radio att 17 500 storskarvar ska skjutas och 20 000 ägg förstöras längs kusten mellan Tierp och Gävle. Enligt reportrarna möttes skarvarna av kulor och krut när de anlände till sina kolonier, och man kunde hitta olika fiskarter i de uppsprättade magarna. Detta används som bevis för att skarvarna äter fisk som borde gå till människor.

Men denna syn är starkt ifrågasatt av marinbiologer, som pekar på att trålning - en metod där stora nät dras längs havsbotten - har en oerhört mycket större påverkan på fiskbestånden och ekosystemen. Trålning förstör bottnar, orsakar bifångster av oönskade arter och dödar tonvis med fisk varje år. Det är ingen tvekan om att överfiske, miljöförstöring och klimatförändringar utgör de främsta orsakerna till det hårt pressade fiskbeståndet, både globalt och i våra närområden.

Det är därför förbluffande att skarvar och sälar utmålas som de stora bovarna när trålningen har en så pass omfattande påverkan. Enligt EU:s fågeldirektiv ska alla vilda fågelarter och deras livsmiljöer skyddas inom unionen. Trots detta tillåter svenska myndigheter en massiv jakt som kan strida mot direktivet. Fiskemetoden trålning borde totalförbjudas, och istället borde fokus ligga på att minska det överfiske som människan bedriver.

För att uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning krävs att man ser helheten och agerar utifrån vetenskap, inte myter. Det är dags att inse att sälens och skarvens roll i ekosystemet är en annan än den som vissa intressen vill göra gällande, och att åtgärderna måste riktas mot de verkliga hoten: människans exploatering av haven





Skarv Säl Överfiske Trålning EU:S Fågeldirektiv

