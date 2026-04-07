Skatteåterbäringen kommer: Så maximerar du dina pengar

Snart landar skatteåterbäringen på kontot. Här är experternas bästa tips för hur du bäst använder pengarna, från att betala räkningar till att bygga en långsiktig sparandeplan.

Mellan den 7 och 10 april kommer skatteåterbäring en att betalas ut till de som var snabba med att deklarera och som har pengar att få tillbaka. Utbetalningen kommer att nå kontona för de som deklarerade senast den 31 mars och har rätt till återbäring. Det är ett välkommet tillskott för många och kan användas på en mängd olika sätt. Felicia Schön, sparekonom på Avanza, betonar vikten av att prioritera grundläggande ekonomisk stabilitet.

Hon rekommenderar att först och främst betala alla fakturor för att undvika onödiga kostnader och säkerställa en sund ekonomisk grund. Därefter är det klokt att bygga upp en buffert för oväntade utgifter. Denna buffert bör ligga på omkring 10 000 kronor och kan placeras på ett sparkonto, vilket ger en trygghet för oförutsedda händelser. För de med större ekonomiska åtaganden, som hus, båt eller barn, kan det vara lämpligt att ha en större buffert anpassad efter individuella behov. Att ha en buffert är en viktig del i att skapa ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.\När de mest akuta utgifterna är täckta och en buffert är på plats, är nästa steg att ta itu med eventuella lån med hög ränta. Att betala av dyra lån frigör pengar och minskar de totala kostnaderna över tid. Därefter öppnas möjligheten till sparande. Om pengarna kan sparas i tre till fem år är börsen ett attraktivt alternativ, enligt Felicia Schön. Carl-Henrik Söderberg, sparekonom på Nordnet, instämmer och påpekar vikten av att anpassa sparandet efter den tidsram man har. Om pengarna är tänkta att användas till en semester inom en snar framtid är det klokt att undvika riskfyllda investeringar som aktier och istället välja ett sparkonto. För långsiktigt sparande är dock aktiemarknaden historiskt sett det bästa alternativet. Söderberg tipsar om att bygga en diversifierad portfölj för att sprida riskerna, både genom att investera i olika typer av bolag och sektorer samt genom geografisk spridning. Ett enkelt sätt för privatsparare är att investera i en svensk storbolagsfond, en globalfond och en svensk eller nordisk småbolagsfond. Detta ger en bra riskspridning. Andra alternativ inkluderar ränte- eller företagsfonder, där investeringar i storbolag eller banker ofta är stabila alternativ. Felicia Schön påminner om att det inte behöver vara antingen eller. Det går utmärkt att spara en del av pengarna och unna sig något roligt för en annan del. Balans är nyckeln till en hållbar ekonomi.\Skatteverkets utbetalningar av skatteåterbäring sker enligt ett fastställt schema. De som deklarerade digitalt senast den 3 mars och inte hade några ändringar i sin deklaration fick sin återbäring i april. De som deklarerade senast den 4 maj får sin återbäring i juni. De som inte har fått sin återbäring i april eller juni, till exempel på grund av anstånd med deklarationen, får sin återbäring senare. Det gäller också de som inte tidigare har fått besked om sin slutliga skatt eller som saknar skatteregistrering i Sverige. Om återbäringen inte dyker upp som förväntat kan det bero på att Skatteverket behöver granska deklarationen ytterligare. Skatteverket arbetar för att behandla deklarationer och betala ut återbäring så snabbt som möjligt, men det är viktigt att vara medveten om att handläggningstider kan variera. Det är därför viktigt att hålla koll på Skatteverkets information och eventuella meddelanden om status på din deklaration. Att ha en god förståelse för hur skatteåterbäringen fungerar och hur man bäst hanterar pengarna kan vara avgörande för att uppnå ekonomisk trygghet och nå sina finansiella mål





sydsvenskan / 🏆 6. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Skatteåterbäring Deklaration Ekonomi Sparande Investeringar Budget Fakturor

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

”Kanada har redan löst Sveriges stora problem”Utlandssvensken Henrik Mattsons analyser har hittat många läsare i sociala medier. Nu blir han ny fristående kolumnist på Expressens ledarsida.

Läs mer »

Saknade piloten har räddats: ”Vi har honom”Den saknade stridspiloten har räddats av USA. Insatsen genomfördes av en specialiserad kommandostyrka och eldstrider bröt ut på plats.

Läs mer »

”Han kan gå hela vägen – Ballon d’Or snart”Zadok Yohanna frälste AIK i premiären. Efter segern hyllas han stort och jämförs med Lamine Yamal. – Han kan gå hela vägen, det är Ballon d’Or snart, säger Ch

Läs mer »

Sprängmedel vid rysk gasledning – pekas ut som falsk operationUpptäckten av sprängämnen vid en gasledning i Serbien har utlöst ett politiskt bråk i Ungern – som snart håller val.

Läs mer »

Ännu en bronstjuv har slagit till i Malmö: ”Han har jobbat i fint ljus, rackaren”Minnesmonument över Eric Sigfrid Persson och Friluftsstaden är borta.

Läs mer »

Död gråval, våld i Gaza, hundbett och seismisk händelseEn ung gråval har hittats död i Washington, minst tio personer har dött i en attack i Gaza, en man har blivit biten av en hund och en seismisk händelse har inträffat i Kiruna.

Läs mer »