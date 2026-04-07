Skatteåterbäringen på väg: Så maximerar du dina pengar

Snart landar skatteåterbäringen på kontot för de som deklarerat. Sparexperter ger råd om hur du bäst använder pengarna, från att betala fakturor och skapa en buffert till att investera.

Mellan den 7 och 10 april är det dags för många skattebetalare att få sina skatteåterbäring ar. För de som var snabba med att deklarera och lämnade in sin deklaration senast den 31 mars, kommer pengarna att landa på kontot under denna period. Denna efterlängtade utbetalning ger många en välkommen möjlighet att planera för framtiden. Men vad ska man göra med pengarna? Flera sparekonomer har råd att dela med sig av, för att guida konsumenter till smarta beslut.

Felicia Schön, sparekonom på Avanza, betonar vikten av att prioritera basbehoven. Hennes första råd är kristallklart: betala alla fakturor. Det är fundamentet för en sund ekonomi. Därefter rekommenderar hon att skapa en buffert för oväntade utgifter. Denna buffert bör ligga på omkring 10 000 kronor och kan med fördel placeras på ett sparkonto. Schön påpekar dock att de som har större ansvar, som husägare, båtägare eller de med barn, kan behöva en större buffert för att täcka potentiella kostnader. En välfylld buffert ger trygghet och minskar stressen kring oväntade utgifter. Efter att fakturor är betalda och bufferten upprättad, föreslår Schön att man överväger att betala av eventuella lån med hög ränta. Högräntelån kan snabbt äta upp ens ekonomi, och att minska dessa kostnader frigör ekonomiska resurser. Slutligen, när de grundläggande behoven är tillgodosedda, öppnar sig möjligheten till sparande och investeringar. För de som kan avvara pengarna i tre till fem år, rekommenderar Schön börsen som ett attraktivt alternativ. Investeringar i aktier kan ge en god avkastning över tid, men det är viktigt att komma ihåg att börsen är förknippad med risk. Det är viktigt att känna efter och inte bara följa råd, utan att anpassa dessa efter egna förutsättningar. Gävlebon Alexander Sunemo, som nyligen köpt en bostadsrätt, ser fram emot skatteåterbäringen. Han planerar att använda pengarna till att fylla på sin buffert för lägenheten, vilket ger honom en ökad trygghet. Vid Centralstationen möter vi Kaday Beretey, som inte vet om hon kommer att få skatteåterbäring eller restskatt. Hon har tidigare fått restskatt och hoppas på en positiv utgång i år. För Kaday skulle en återbäring innebära att hon sparar pengarna. Carl-Henrik Söderberg, sparekonom på Nordnet, delar liknande råd och betonar vikten av att tänka långsiktigt. Om pengarna ska användas till en semester i sommar, rekommenderar han att undvika riskfyllda tillgångar som aktier och istället välja ett sparkonto. För sparande på längre sikt är dock aktiemarknaden ett bra alternativ. Söderberg betonar vikten av riskspridning. Han föreslår en portfölj som diversifieras genom att inkludera olika typer av bolag och sektorer, samt en geografisk spridning. Ett enkelt sätt för privatsparare kan vara att investera i en svensk storbolagsfond, en globalfond och en svensk eller nordisk småbolagsfond. Genom att investera på detta sätt minskar man risken. Vid Alderholmsbron möter vi Pelle Wahlund, som fått skatteåterbäring och är glad över det extra tillskottet. Han kommer att använda pengarna för att stödja sin son som studerar i Bangkok. Flera andra personer i Gävle har inte deklarerat ännu. Felicia Schön lyfter även fram vikten av att kombinera sparande med att unna sig något roligt. Det behöver inte vara antingen eller, utan det går att hitta en balans. När Skatteverket fattat beslut om slutlig skatt betalas pengarna ut inom en vecka. För dem som deklarerade digitalt och utan ändringar senast den 31 mars, kommer pengarna mellan den 7 och 10 april. För dem som deklarerar senast 4 maj, betalas pengarna ut mellan 9 och 12 juni. De som inte fått återbäring i april eller juni får den mellan 4 och 7 augusti. De som inte tidigare fått besked om slutlig skatt eller saknar skatteregistrering får återbäringen mellan 8 och 11 december. Om återbäringen inte dyker upp som förväntat kan det bero på att Skatteverket behöver granska deklarationen. Det är viktigt att komma ihåg att alla ekonomiska råd bör anpassas efter ens egna personliga förutsättningar och mål





