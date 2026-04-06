Skattehöjning i New York: Kommer de rika att fly?

Debatt om skattehöjningar för höginkomsttagare i New York och huruvida detta kommer att leda till att de rika lämnar staden. En ”patriotisk miljonär” ifrågasätter effekterna och belyser historiska perspektiv och ekonomiska argument.

NEW YORK . Kommer de rika New York -borna att flytta från staden om den socialistiske borgmästaren Zohran Mamdani höjer skatten för höginkomsttagare? Craig Kaplan, en man med en historisk förmögenhet, och hans fru Anne Hess, vars familj grundade en del av Sears, har en åsikt. Kaplan, som beskriver sig själv som en ”patriotisk miljonär”, tror inte att en skattehöjning kommer att få de rika att lämna staden.

Han menar att de rika inte kommer att flytta, eftersom kostnaden för att flytta skulle överstiga skatteökningen. Dessutom ser han inga tecken på att de rika förbereder sig för en flykt, med tanke på den fortsatta byggverksamheten av lyxfastigheter i staden. Han ifrågasätter också Bill Ackmans varning om att rika kommer att flytta till ställen som Florida och Texas om socialistiska politiker väljs. \Kaplans och Hess inställning till skattefrågan är rotad i deras familjehistoria och en stark tro på att rikedom förpliktigar. De har länge donerat pengar till progressiva politiska intressen och ser skattehöjningar som ett sätt att återställa det amerikanska idealet från 1930-, 40- och 50-talen. Under denna period, trots en hög marginalskatt för de mest förmögna på 91 procent, blomstrade ekonomin och landet gjorde framsteg inom medborgarrättigheter, integration och utbildning. Kaplan betonar att i takt med att ojämlikheten blir mer uppenbar blir också behovet av lösningar på ojämlikheten mer uppenbart. Han är en del av en grupp som kallas Patriotiska miljonärer, som arbetar för att reformera skattesystemet inifrån. De argumenterar för att de rika har utnyttjat skattelagarna och att ett mer rättvist system är nödvändigt för att motverka den extrema ojämlikhet som hotar ekonomin och demokratin. \Den föreslagna skattehöjningen i New York, som skulle innebära att de som tjänar över 1 miljon dollar om året betalar ytterligare 20 000 dollar i skatt, är enligt Kaplan inte en tillräcklig anledning för de rika att flytta. Han pekar på det faktum att det byggs överallt i staden, vilket tyder på att investerare och fastighetsägare inte förväntar sig någon massflykt av rika invånare. Kaplan menar att det snarare är den andra inkomstgruppen som tvingas utvandra, och hänvisar till en trend av invånare som flyttar till andra delstater med lägre skatter. I Kalifornien övervägs också ett förslag om en engångsskatt på 5 procent av tillgångarna för förmögna invånare med en förmögenhet på över 1,1 miljarder dollar. Diskussionen om skattehöjningar och deras potentiella effekter på de rika i New York och andra delstater fortsätter, med olika åsikter om huruvida de kommer att leda till en massflykt eller inte





