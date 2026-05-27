Skattesänkning för rika i storstäderna

Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson har sänkt skatten för sig själva med 6 000 kronor i månaden. De har gynnat sig själva och andra rika höginkomsttagare.

Samtidigt har de med låga inkomster fått det svårare att få pengarna att räcka hela månaden ut. Det är de som tjänar allra mest som får den här skattesänkningen. I Stockholm är det drygt 12 800 personer. I Berg, Bräcke och Ragunda kommuner är det noll personer, det är alltså ingen som får Jimmie och Ulfs skattesänkning på 6000 kronor.

I storstadskommunen Danderyd får fler personer skattesänkningen än när man lägger ihop 195 kommuner tillsammans. I hela 36 kommuner i Sverige finns inte en enda invånare som får ta del av denna skattesänkning, och det är landsbygdskommuner. Det här är alltså en skattesänkning som framförallt gynnar rika i storstäderna. Vi socialdemokrater vill satsa på vanligt folk, i landsbygderna och i städerna.

Med vår politik blir 9 av 10 vinnare rent ekonomiskt. Vi har ett plånbokslöfte: höjt barn- och studiebidrag med 200 kronor per månad, billigare mediciner, avgiftsfri tandvård för unga till 23 år, hårdare press på banker och matkedjor och starkare skydd mot höga elpriser för villaägare. Och hårt arbete ska löna sig. Pensionen ska bli bättre för den som slitit ett helt arbetsliv.

Valet i höst handlar om vi ska ha ett Sverige där vanligt folk får det bättre, eller om enbart de som redan har det bra ska få det bättre. På bekostnad av andra. Vi socialdemokrater vill göra det bättre för vanligt folk. I Stockholm är det drygt 12 800 personer som får den här skattesänkningen, medan det inte finns en enda invånare i 36 landsbygdskommuner som får ta del av den.

Vi vill satsa på vanligt folk och göra det bättre för dem





