Skattesmäll för Frimurarna och andra nyheter

Frimurarna krävs på miljonbelopp av Skatteverket. Förundersökning om hot i Borlänge nedlagd. Utbrott av vinterkräksjuka i Lerum och andra aktuella händelser.

Svenska Frimurarorden står inför en betydande ekonomisk utmaning efter en granskning av Skatteverket . Ordenssällskapet har fått en upptaxering på miljonbelopp och måste dessutom betala nära 800 000 kronor i skattetillägg, enligt uppgifter från nyhetsbyrån Siren.

Revisionen fokuserade på Frimurarnas användning av en fastighet som både används av orden och hyrs ut. Skatteverket anser att Frimurarna under flera år har baserat sin beskattning på ett för lågt marknadsvärde av fastigheten. Utöver detta har Skatteverket riktat kritik mot att intäkter från alkoholförsäljning och den så kallade intendenturverksamheten inte har redovisats korrekt, vilket ytterligare bidrar till den stora skatteskulden. Samtidigt har en förundersökning om ett potentiellt hot mot skolor i Borlänge avslutats utan åtal.

Ett 20-tal skolor höll stängt under onsdagen efter att kommunen mottagit information som tolkades som ett hot. En tonårspojke anhölls misstänkt för grovt olaga hot, men åklagarmyndigheten har nu beslutat att lägga ner utredningen. Enligt kammaråklagare Joel Henning finns det inget som tyder på att pojken faktiskt uttryckt något hotfullt. Uppgifterna ska ha grundat sig på misstolkningar och ryktesspridning, vilket ledde till en onödig oro och störningar i skolornas verksamhet.

Pojken har därmed förklarats oskyldig. Vidare har ett utbrott av vinterkräksjukan drabbat över 300 personer i Lerum efter att de ätit sushi från två lokala restauranger. Provsvaren har nu kommit in och bekräftar att de insjuknade smittats av norovirus. Lerums kommun fortsätter att utreda smittkällan, och det är ännu oklart om viruset fanns i sushin.

Personalen på restaurangerna ska inte ha smittats. Smittskyddsläkare Eva Lindgren uppmanar alla som känner sig sjuka att stanna hemma för att förhindra ytterligare spridning. Utöver dessa händelser har en man skadats i en arbetsplatsolycka i Örnsköldsvik efter att en balk fallit över hans ben, en toppdiplomat åtalats för brott mot säkerheten och SEB sänkt räntan på rörliga bolån. Slutligen har en man åtalats för mord i Nässjö efter att en jämnårig man hittats knivskuren i december förra året





Frimurarna Skatteverket Borlänge Vinterkräksjuka Arbetsplatsolycka

Strömstedt får Bellmanpriset – och andra nyheterNiklas Strömstedt tilldelas Bellmanpriset för sin skildring av Stockholm. Dessutom rapporteras om ett intrångsförsök i Värtahamnen, hyreshöjningar för museer och en kommande biografi om Per Olov Enquist.

Mystiska sjukdomsfall vid fabriksbygge – misstänker förgiftningEtt 20-tal personer har drabbats av sjukdomssymptom vid SSAB:s stålverksbygge i Luleå under vintern och våren, vissa så sent som nu i veckan. Orsaken till symptomen har inte kunnat fastställas, men en teori är att personerna kan ha utsatts för något farligt ämne på arbetsplatsen. Polisen har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott.

Krisbolaget rusar inför besked om rekonstruktionSkatteverket och en storborgenär vill att Scandinavian Enviro Systems rekonstruktion stoppas. Men bolaget slår i en skrivelse tillbaka.Nu ska en domare ta ställning till rekonstruktionens framtid – och aktien rusar över 60 procent.

– Polisen ber om hjälp efter sjukdomsfall på SSABPolisen har inlett en förundersökning efter de sjukdomsfall som drabbat SSAB i Luleå – och ber nu om hjälp från personer som upplevt…

Skattesmäll för klimataktivister – Återställ våtmarker måste betala närmare 300 000 kronorÅterställ våtmarker får betala skatt på stipendier som Skatteverket anser vara dolda löner. Beslutet innebär en betydande ekonomisk påfrestning för klimataktivistgruppen.

