Skattesmäll för klimataktivister – Återställ våtmarker måste betala närmare 300 000 kronor

Återställ våtmarker får betala skatt på stipendier som Skatteverket anser vara dolda löner. Beslutet innebär en betydande ekonomisk påfrestning för klimataktivistgruppen.

Klimataktivistgruppen Återställ våtmarker står inför en betydande skatteskuld på närmare 300 000 kronor efter att Skatteverket och förvaltningsrätten i Göteborg slagit fast att stipendier som utdelats till aktivister i själva verket ska betraktas som lön.

Beslutet innebär att Våtmarkernas stödförening, den ekonomiska föreningen bakom Återställ våtmarker, nu måste betala 288 284 kronor i skatt. Helen Wahlgren, talesperson för Återställ våtmarker, uttrycker oro över hur detta kommer att påverka organisationens ekonomi och framtida engagemang. Hon betonar att föreningen accepterar beslutet men att det kommer att bli en stor ekonomisk påfrestning.

Stipendierna, som delades ut för ”betydande insatser inom Återställ våtmarker” och ”enastående insatser för att belysa klimatnödläget”, ansågs av Skatteverket vara ersättning för arbete som direkt gynnade föreningen. Detta baserades på att stipendiemottagarna mycket sannolikt utfört eller kommer att utföra tjänster som är till nytta för Återställ våtmarker.

Bakgrunden till att Återställ våtmarker började dela ut stipendier istället för löner ligger i föreningens begränsade resurser och en önskan om att undvika att styrelsen skulle ha någon påverkan på de engagerade personernas arbete. Jonathan Fogelqvist, styrelsemedlem i Våtmarkernas stödförening, förklarar att föreningen under 2023 och 2024 var registrerad som arbetsgivare och betalade ut löner och konsultarvoden.

Övergången till stipendier var delvis ett resultat av att föreningen inte hade kapacitet att hantera anställningar och delvis en medveten strategi för att säkerställa att de engagerade personerna kunde agera fritt och oberoende. Fogelqvist understryker att det aldrig var avsikten att undkomma skatt, utan att föreningen noggrant försökte följa den juridiska vägledningen som fanns tillgänglig. Han beklagar att Skatteverkets bedömning blev som den blev och att föreningen inte lyckades få den omprövad i en högre instans.

Överklagandet gjordes inte för att försöka förändra utfallet, utan för att få en tydlig prövning av frågan om stipendierna verkligen gynnade föreningen. Återställ våtmarker är en aktivistgrupp som fokuserar på att stoppa torvbrytning och återställa våtmarker i Sverige. Deras metoder inkluderar civil olydnad för att förhindra torvbrytning. Denna skatteskuld kommer sannolikt att påverka organisationens möjligheter att fortsätta sitt arbete och genomföra sina aktioner.

Helen Wahlgren uttrycker en förhoppning om att beslutet inte kommer att minska engagemanget eller hindra framtida aktioner. Fallet belyser en komplex fråga om gränsen mellan ideellt engagemang och skattepliktig ersättning, och det kan få konsekvenser för andra organisationer som förlitar sig på volontärarbete och stipendier. Skatteverkets beslut understryker vikten av att noggrant följa skattereglerna även inom ideella sektorn och att tydligt definiera relationen mellan organisationen och de personer som bidrar till dess verksamhet.

Det är nu upp till Återställ våtmarker att hantera den ekonomiska utmaningen och hitta sätt att fortsätta sitt arbete trots den ökade skattebördan. Denna situation kan också leda till en diskussion om hur ideella organisationer kan stödjas ekonomiskt för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete utan att riskera att hamna i liknande situationer





