Skatteverket intensifierar kontrollen med AI - fler får avdrag nekas

Skatteverket använder allt mer AI för att spåra felaktiga avdrag och gör en rad nya beslut som nekar företag och privatpersoner skattemässiga avdrag pga brister i dokumentation. Samtidigt ökar rättegångskostnader i Norge, och Ekobrottsmyndigheten slår till mot misstänkt investeringsbedrägeri.

Skatteverket trappar upp jakten på felaktiga avdrag och satsar kraftfullt på artificiell intelligens för att upptäcka oegentligheter i svenska skattskyldigas deklarationer. Myndigheten har just nu uppenbart lyckats identifiera ett fall där ett vvs-företag i Stockholmsområdet dragit av en rad kostnader som helt saknar ekonomisk grund, inklusive en privat Japanresa och köp av en segelbåt samt båtvagn.

Enligt Skatteverket saknas all nödvändig dokumentation, program eller uppgifter om eventuella affärskontakter som skulle kunna rättfärdiga dessa utgifter. Resan bedöms i stället klassas som en privat förmån och en inbesparad levnadskostnad, vilket helt utesluter möjligheten till skattemässigt avdrag. Även båten med tillbehör avvisas som friskrivningsgrund, eftersom företagets påstående att den skulle köpas på auktion och renoveras för att användas som boende för personal mellan uppdrag inte kan styrkas med fakturor eller andra bevis.

Ytterligare avdrag för fakturor gällande maskinhyra, transporter och arbete nekas eftersom firman inte kunnat visa att arbetena verkligen utfördes. Detta fall belyser en allvarlig och växande problematik: ända fram till hälften av alla granskade reseavdrag kan vara felaktiga. För inkomståret 2024 betalades över 28,5 miljarder kronor ut i reseavdrag till svenska skattesystemet, en summa som visar på betydelsen av felaktiga yrkanden.

Den vanligaste fällan är den så kallade tidsvinstregeln som kräver att en bilresa ska ge en tidsbesparing på minst två timmar per dag jämfört med kollektivtrafik. I majoriteten av landets städer är det nästan omöjligt att bevisa detta på grund av en väl utbyggd kollektivtrafik, vilket gör regeländamölet svårt att uppnå.

Skatteverket har därför satt igång att automatiskt matcha bostadsadresser mot arbetsplatser och faktiska restider för att flagga ogrundade fordringar, och pressen kommer att öka ytterligare från och med nästa år när den nedre gränsen för avdrag höjs från 11 000 till 15 000 kronor, vilket kommer att reducera antalet personer som kan utnyttja avdragets fördelar. Inrikespolitiskt fortsätter rättegångskostnaderna i Norge att skjuta i höjden.

Regeringsadvokaten Fredrik Sejersted, som leder den norska statens juridiska ombud i civila mål, beskriver en marknad som har tappat kontrollen och vädjar om att domare ska våga sätta ned foten mot okontrollerade timpriser, som tidig låg omkring 3 000 norska kronor men nu har exploderat. Ekobrottsmyndigheten har genomfört ett tillslag i Malmö inom ramen för en omfattande förundersökning om grovt investeringsbedrägeri.

Stort antal sparare har investerat i obligationer kopplade till påstådda projekt inom grön energi i Sydafrika, pengar som nu misstänks ha försvunnit i ett klassiskt Ponziupplägg. Verksamheten bedrivs av det Malmöbaserade bolaget Filantropens Finanshus, enligt uppgift från Småspararguiden. Inom konkurrensrätten har Patent- och marknadsdomstolen brutit med Konkurrensverkets tidigare bedömning av en konkurrensskadeavgift på 6,5 miljoner kronor.

Myndigheten hade ansett att en överenskommelse om sökordsannonsering mellan företag utgjorde ett konkurrensbegränsande samarbete, men domstolen kommer till slutsatsen att underlaget inte visar att själva överenskommelsen var av sådan art att den kunde klassas som en konkurrensbegränsning. Internationellt är det kontroversiella AI-bolaget Palantir, känt för sina täta kopplingar till USA:s försvarsindustri, nu aktuellt med ett prestigefyllt uppdrag från den jättestora amerikanska advokatbyrån Kirkland & Ellis, som för dessa flerårigt samarbete ska använda Palantirs mjukvara.

I Norge fick advokat Bettina Banoun från byrån Wiersholm trots att hon vann sitt rättegångsmål om Skatteetatens rätt att få tillgång till mobildata, en rejäl bakläxa i form av en omfattande kostnadspåslag för rättegångskostnader. Hennes sida hade lagt ned 256 timmar och fakturerat nästan 1,5 miljoner norska kronor, men domstolen ansåg inte alla av de angivna timmarna som förnuftiga eller nödvändiga och reducerade därför kostnaderna kraftigt, vilket visar på en fortsatt spänd balans mellan rättsskydd och kostnadskontroll även när man vinner processen





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