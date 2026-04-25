Skellefteå dominerade och vann första finalmatchen mot Rögle

Skellefteå tog en klar seger i den första finalmatchen mot Rögle , med resultatet 3-1. Matchen präglades av en tydlig skillnad i spelkvalitet, där Skellefteå dominerade skottstatistiken med hela 35-13.

Rögle hade en extremt svår tredje period och lyckades inte registrera ett enda skott på mål i sitt försök att komma ikapp. Trots förlusten menar Rögletränaren Dan Tangnes att laget har mer att ge, men erkänner att Skellefteå var det starkare laget på isen och att Rögles många utvisningar hjälpte motståndarna. Pär Lindholm, som återvände till spel efter avstängning och skada, betonade sin glädje över att vara tillbaka i matchtempo efter en period av inaktivitet.

Han beskrev hur frustrerande det är att sitta på läktaren och längta efter att få bidra till laget. Skellefteå satte tonen för matchen tidigt, med Rickard Huggs ledningsmål i den första perioden, vilket fick Skellefteå Kraft arena att koka av entusiasm. Hugg, som varit en av SHL:s mest framträdande poänggörare under säsongen, hade haft en måltorka i slutspelet men bröt den nu med sitt andra mål i slutspelet.

Rögle svarade snabbt i den andra perioden och kvitterade efter en tidig utvisning mot Skellefteå, men lyckades inte bibehålla momentumet. Skellefteå utnyttjade Rögles disciplinproblem och gjorde mål i powerplay, vilket visade sig vara avgörande. Pär Lindholms mål i slutet av den andra perioden cementerade Skellefteås ledning och matchen var i princip avgjord. Rögles Karson Kuhlman hade en farlig chans med ett skott i ribban strax innan Lindholms mål, men lyckades inte övervinna Skellefteås målvakt.

Matchen spelades utan två viktiga spelare i Rögles anfall, Linus Sandin och Dennis Everberg, på grund av personliga skäl respektive en förmodad skada. Detta bidrog utan tvekan till Rögles svårigheter att skapa målchanser. Skellefteå jagar nu sitt femte SM-guld i klubbens historia, medan Rögle fortfarande söker sitt första mästerskap. Finalserien är en upprepning av SM-finalen 2024, där Skellefteå vann med 4-1 i matcher.

Skellefteå har därmed tagit ett viktigt steg mot att upprepa den framgången. Det är tydligt att Skellefteå är i ett starkt momentum och att Rögle kommer att behöva höja sitt spel avsevärt för att ha en chans att vända på serien. Rögles tränare Dan Tangnes var tydlig med att laget måste vara mer noggranna i alla delar av spelet och undvika onödiga utvisningar om de ska ha en chans att vinna matcher i Skellefteå.

Han betonade att slarv i spelet leder till utvisningar, vilket ger motståndarna fördelar. Skellefteås seger visar att de är ett välbalanserat lag med stark offensiv och defensiv förmåga. De lyckades kontrollera matchbilden och utnyttja Rögles misstag på ett effektivt sätt. Det blir spännande att se hur Rögle kommer att reagera på förlusten och vilka justeringar de kommer att göra inför nästa match.

Skellefteå kommer att vara favoriter att vinna serien, men Rögle har visat tidigare att de kan slå tillbaka och överraska. Finalserien lovar att bli en spännande och intensiv kamp om SM-guldet. Skellefteås hemmapublik spelade en viktig roll i att skapa en energisk atmosfär och ge laget extra motivation. Det är tydligt att Skellefteå har ett starkt stöd från sina fans, vilket kan vara en avgörande faktor i finalserien.

Rögle kommer att behöva hitta ett sätt att hantera den höga ljudnivån och pressen från Skellefteås publik för att kunna prestera på sin bästa nivå. Skellefteås målvakt Linus Söderström gjorde en stabil insats och höll sitt lag i ledningen. Han räddade flera farliga skott och bidrog till att Skellefteå kunde vinna matchen. Rögles målvakt var också bra, men fick inte tillräckligt med stöd från sitt försvar.

Skellefteås powerplay var effektivt och utnyttjade Rögles utvisningar på ett bra sätt. Rögle måste förbättra sitt boxplay för att undvika att släppa in mål i powerplay. Skellefteås anfall var kreativt och skapade många målchanser. Rögle hade svårt att skapa lika många chanser och saknade de spetsspelare som kunde avgöra matcher.

Skellefteå har ett starkt lag på alla positioner och är väl förberedda för att spela en lång finalserie. Rögle har också ett bra lag, men behöver få tillbaka sina skadade och sjuka spelare för att kunna konkurrera på samma nivå som Skellefteå





