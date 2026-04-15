Skellefteå klara för SM-final efter övertygande semifinalseger

Skellefteå AIK säkrade sin plats i årets SM-final i ishockey efter att ha besegrat regerande mästarna Luleå Hockey i semifinalserien. Laget visade prov på starkt spel och avgjorde matchserien med 4-1 i matcher. Lagkapten Oscar Lindberg uttrycker stolthet över lagets prestation.

Skellefteå AIK har säkrat sin plats i årets SM-final i ishockey efter en dominant insats mot regerande mästarna Luleå Hockey i semifinalserien. Laget från norra Sverige vann den avgörande matchen på hemmaplan med 2-1 och kunde därmed addera ännu en finalplats till sin imponerande historik. Detta blir Skellefteås tredje SM-final på fyra säsonger, vilket understryker lagets position som en av svensk hockeys absoluta toppklubbar. Efter att ha vunnit guld 2024 och tagit silver 2023, siktar Skellefteå nu på att återigen lyfta pokalen.

Matchen präglades av Skellefteås stabila spel och offensiva kraft. Lagkaptenen Oscar Lindberg, som uttalade sig till TV4 efter matchen, var tydligt nöjd med lagets prestation och kämpavilja. Det är det man kämpar för, sade Lindberg och betonade den glädje som segern innebar. Vi för spelet och vi är det bättre laget. De (Luleå) har en bra push och de kämpar och sliter. Vi har fått kämpa för mycket, men vi har gjort det bra, fortsatte han. Denna inställning speglade lagets förmåga att hantera trycket från en tuff motståndare som Luleå, som trots förlusten visade prov på sitt vinnande temperament. Skellefteås spel visade på en mogenhet och ett kollektiv som varit framträdande genom hela slutspelet, där varje spelare bidragit till den gemensamma framgången.

En av de spelare som stod ut i matchen var Emil Djuse. Djuse, som gjorde noll mål under grundserien, fortsatte att imponera i slutspelet genom att göra sitt tredje mål i dessa matcher. Det är sjukt. Jag vet inte. Jag har väl haft lägen innan också, men nu lyckas man få någon puck på mål här och där och så glider den in, sa Djuse med ett leende. Hans oväntade målproduktion har varit en viktig faktor för Skellefteås offensiva spel. Luleå kämpade tappert för att hålla emot, och lyckades i ett skede av matchen reducera genom Brian O’Neill i powerplay. I jakten på en kvittering fanns flera farliga lägen, där Isac Hedqvist hade en gyllene möjlighet att sätta fart på sitt lag.

Denna chans stoppades dock av Skellefteås målvakt Strauss Mann, som med en spektakulär benskyddsräddning säkerställde ledningen och i förlängningen bidrog till att säkra segern. Manns insats var avgörande för att stänga dörren för Luleås comeback-försök och cementera Skellefteås position som semifinalsegrare. Skellefteås avancemang till finalen är ett bevis på deras konsekventa prestation under hela säsongen och deras förmåga att prestera under press när det gäller som mest.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Luleå vann måstematch – reducerade i rivalmötetLuleå tog sista chansen och förlängde semifinalserien mot ärkerivalen Skellefteå i SM-slutspelet.

Luleå Andas Ut Efter Jämn SemifinalsegerLuleå vinner en viktig semifinalmatch mot Skellefteå och får lite andrum efter en tuff match där domslutet kring ett bortdömt mål blev avgörande. Viktor Grahn var en nyckelspelare med två mål.

Intensiva Hockeymatcher: Speltips och Analys inför Luleå och Skellefteå-möten samt Hockeyallsvenska FinalenEn djupgående analys av kommande hockeymatcher, inklusive mötena mellan Luleå och Skellefteå samt finalen i Hockeyallsvenskan. Författaren utforskar spelvinklar, lagens form och förväntade matchbilder, och ger insikter för intresserade spelare.

Höjer priserna – med 300 kronorBiljettpriserna hos Skellefteå har rört upp känslorna hos Luleå-fansen. 695 kronor för en sittplatsbiljett är 300 kronor mer än vad hemmasupportrarna får betala

Skellefteå besegrade Luleå – Bulan Berglunds sista match efter lång karriärLuleås tränare, "Bulan" Berglund, har gjort sin sista match för klubben efter nio säsonger som huvudansvarig. Förlusten i SM-semifinalen mot Skellefteå markerar slutet på en lång karriär där han både som spelare och tränare vunnit SM-guld med Luleå. Även Linus Omark gör sin sista säsong i klubben.

Legendar lämnar LHF: Bulans era i Luleå Hockey är över efter enastående karriärEfter 33 år i Luleå Hockey, varav nio som huvudtränare, avslutar Thomas "Bulan" Berglund sin tid i klubben. Hans sista match markerades av semifinalförlusten mot Skellefteå, men minnet av klubbens SM-guld 2025 som tränare, och 1997 som spelare, lever kvar.

