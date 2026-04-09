Skellefteå krossade Luleå i dramatisk semifinal: Bryggman lyser starkt

Skellefteå AIK dominerade Luleå Hockey i den andra semifinalen i SHL, vilket resulterade i en kross. Bryggman och hans kedja stod för offensiven, medan Luleå hade svårt att matcha Skellefteås tempo. Luleå står nu inför en svår uppgift för att fortsätta i slutspelet.

Heta känslor präglade den andra semifinalen i SHL när Skellefteå AIK krossade Luleå Hockey . Matchserien, präglad av intensiv rivalitet och fysiskt spel, utvecklades till en dramatisk tillställning med brottningsmatcher och heta känslor. Skellefteå visade sig vara överlägsna, och Luleås hopp om en vändning tycktes redan tidigt i matchen blekna.

Luleå, som haft en lång slutspelshistorik, inklusive ett imponerande antal spelade minuter och en uthållig målvakt, hade svårt att matcha Skellefteås tempo och effektivitet. Lars Bryggman, den stora profilen för Skellefteå, visade återigen sin förmåga att avgöra matcher med ett snabbt mål tidigt i matchen, vilket lade grunden för Skellefteås dominans. Kedjan med Bryggman, Andreas Johnson och Victor Stjernborg var ständigt ett hot, och Bryggmans förmåga att skapa målchanser var avgörande för lagets framgång. I första hand skapade Bryggman problem för Luleå, som inte lyckades utnyttja sina powerplay-möjligheter, vilket förvärrade deras situation.\Skellefteå utnyttjade sina chanser i powerplay och tog en klar ledning. Andreas Johnsons briljanta passning till Bryggman resulterade i ett mål, och ytterligare ett mål av Andreas Johnson utökade ledningen till 3-0. Luleå reagerade med frustration, särskilt över en utvisning och bristen på videogranskning av ett mål. Den tredje perioden blev en uppvisning i Skellefteås överlägsenhet, med mål i powerplay som cementerade segern. Lars Bryggmans betydelse för Skellefteå framträdde återigen, och hans förmåga att positionera sig och utnyttja möjligheter var tydlig. Han har haft en lång resa i karriären, med spel i olika ligor innan han återvände till Skellefteå. Hans nuvarande form gör honom till en potentiell slutspelshjälte. Luleås trötthet blev uppenbar i den tredje perioden, och Skellefteå kunde enkelt utöka ledningen ytterligare. \Med Skellefteås dominans och Luleås problem var det uppenbart att Luleå behövde en kraftsamling för att ens ha en chans. Förlusten sätter Luleå i en prekär situation, och de måste vinna kommande matcher för att hålla sig kvar i slutspelet. Skellefteå visade upp en disciplinerad och effektiv spelstil, medan Luleå kämpade med att hitta en väg tillbaka in i matchen. Bryggmans bidrag till Skellefteås framgång var obestridlig, och hans förmåga att vara avgörande i viktiga ögonblick underströk hans betydelse. Luleås beroende av målvakten Matteus Ward och hans förmåga att prestera under press blev också tydlig, men Skellefteås offensiva kraft var helt enkelt för stor. Med Skellefteås två hemmasegrar och Luleås position, måste Luleå nu prestera i kommande matcher för att undvika eliminering.





Tidernas längsta SHL-match: Skellefteå och Luleå skriver historiaDen första semifinalen mellan Skellefteå och Luleå har blivit den längsta i SHL:s historia. Matchen, som inleddes klockan 19.00, har gått in i en sjunde period efter över fyra och en halv timmes spel. Lagen har gjort tre mål vardera.

Skellefteå vinner historisk slutspelsmatch mot LuleåSkellefteå vinner första semifinalen mot Luleå efter tidernas längsta slutspelsmatch. Andreas Johnson avgjorde matchen i period sju och Skellefteå leder nu serien med 1-0.

Skellefteå vinner efter rekordlång match mot LuleåSkellefteå avgjorde i den fjärde förlängningen mot Luleå i en historiskt lång match. Efter matchen diskuterades en kontroversiell situation och en 'döende svan' från Oscar Lindberg.

Episk semifinal i SHL: Skellefteå och Luleå bjöd på en historisk kampSemifinalen mellan Skellefteå och Luleå i SHL 2024 var en oförglömlig match fylld av dramatik, intensitet och avgöranden i förlängning. Matteus Wards räddningar och Andreas Johnsons avgörande mål blev höjdpunkter i en match som visade norrlandskustens dominans i svensk ishockey. Slutspelet fortsätter att bjuda på spänning och oförutsägbara resultat. Luleås kämpaglöd och Skellefteås förmåga att utmana satte ribban för en klassisk hockeymatch.

Därför spelas Skellefteå–Luleå ännu senare

Ishockey: Skellefteå krossade Luleå i andra SM-semifinalenSkellefteå har kopplat ett jättegrepp om semifinalserien. Den här gången blev det en överkörning i Västerbotten – 5–0 mot Luleå. – Det är riktigt skönt att vinna, säger Max Krogdahl.

