Skellefteå närmar sig SM-guldet efter imponerande seger mot Rögle

Skellefteå AIK besegrade Rögle BK med 4-1 i den första SM-finalen och har nu matchboll. Rickard Hugg, Oliver Okuliar, Pär Lindholm och Victor Stjernborg blev målskyttar för Skellefteå.

Skellefteå AIK tog ett stort steg mot SM-guldet efter en imponerande 4-1-seger mot Rögle BK i den första finalmatchen. Matchen, som spelades inför en entusiastisk hemmapublik i Skellefteå Kraft Arena, var en intensiv och spännande tillställning där Skellefteå visade prov på både offensiv skicklighet och defensiv stabilitet.

Segern innebär att Skellefteå nu har matchboll i bäst av sju-serien, men tränaren Pär Lindholm betonar att det fortfarande är en lång väg kvar till guldet. Skellefteå tog ledningen sent i den första perioden genom Rickard Hugg, som med ett kraftfullt skott från slottet överlistade Rögles målvakt. Huggs mål, hans andra i slutspelet, gav hemmalaget en välbehövlig boost och satte tonen för resten av matchen.

Rögle svarade dock snabbt i den andra perioden genom Leon Bristedt, som utnyttjade ett powerplayläge och skickade in en retur i nätet. Kvitteringen gav Rögle nytt hopp, men Skellefteå visade sig vara starkare och mer effektiva. Med en man utvisad drog Rögle på sig ytterligare en utvisning, vilket gav Skellefteå en gyllene chans. Oliver Okuliar, som nyligen hade kommit in från bänken, utnyttjade chansen maximalt och styrde in 2-1 med ett precist skott.

Okuliars mål blev en vändpunkt i matchen och gav Skellefteå momentum. I slutet av matchen kunde Pär Lindholm öka ledningen till 3-1, och Victor Stjernborg fastställde slutresultatet till 4-1 i öppen kasse. Lindholm, som varit avstängd under semifinalerna, var synbart glad över att vara tillbaka i spel och bidra till lagets framgång. Han betonade vikten av att njuta av segern, men också att snabbt fokusera på lördagens match.

Skellefteås seger bygger på en stark laginsats där samtliga spelare bidrog. Försvaret var solitt och målvakten stod pall för Rögles anfall, samtidigt som anfallet visade prov på kreativitet och effektivitet. Oliver Okuliars mål var ett exempel på hur Skellefteå kan utnyttja sina powerplaymöjligheter, och Pär Lindholms comeback gav laget en extra dimension. Rögle kämpade hårt, men lyckades inte matcha Skellefteås intensitet och effektivitet.

Bristedt var Rögles bästa spelare, men hans mål räckte inte för att vända matchen. Nu väntar en tuff utmaning för Rögle att resa sig och kvittera serien i den andra finalmatchen. Skellefteå har dock ett gyllene läge att säkra SM-guldet på hemmaplan, och med den form laget visat hittills är de definitivt favoriter att lyfta bucklan.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det fortfarande är en lång serie och att Rögle är ett starkt motståndarlag som inte kommer att ge upp utan kamp. Skellefteå måste fortsätta att spela med samma intensitet och fokus för att säkra guldet





Skellefteå AIK Rögle BK SM-Final Ishockey Pär Lindholm

