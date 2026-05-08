Skillnader i politiska åsikter mellan män och kvinnor ökar på dejtingappar

En rapport från Göteborgs universitet 2025 visar att skillnaderna i politiska åsikter mellan män och kvinnor har ökat bland unga. En undersökning från Indikator Opinion 2025 visar att 54 procent av kvinnorna tycker att det är viktigt att dela politiska värderingar med sin partner, jämfört med 37 procent av männen.

I videon delar Maria Boj, SSU, och Svante Lundin, Ungsvenskarna, med sig av sina upplevelser på dejtingappar. Idag 05:30 Skillnader na i politiska åsikter mellan män och kvinnor blir större – och det börjar märkas på dejtingapparna.

– Jag har märkt av skillnaden, särskilt på Hinge, där man kan se hur många killar som identifierar sig som konservativa, säger Malina Boj, vice ordförande för SSU i Kalmar. Den senaste mätningen från opinionsföretaget Verian visar att 64 procent av kvinnorna stödjer det rödgröna blocket, medan män i högre grad röstar på partier till höger. En rapport från Göteborgs universitet 2025, visar samma mönster bland unga – där skillnaderna har vuxit fram sedan omkring 2016.

På appar som Hinge finns möjligheten att ange var man står politiskt, man får välja på alternativen: Social/liberal, i mitten, konservativ, inte politisk, annat eller att inte ha det synligt alls i sin profil. – Jag tycker fortfarande att man kan matcha och ta reda på vad personen menar när de säger att de är konservativ, eftersom jag har märkt att det kan tolkas olika, säger Malina Boj.

– Det är vanligare att det står att tjejer är vänster på Hinge än höger. Klart att man får vissa förutfattade meningar när man ser det, men det hade inte påverkat hur jag swipar, säger Svante Lundin som är medlem i Ungsvenskarna. En dealbreaker är en egenskap eller faktor som gör att man väljer bort en relation direkt. För många kan politiska åsikter vara just en sådan gräns.

– Jag hade inte kunnat dejta någon som inte är feminist, eller talar illa om Pride, allt som har med mänskliga rättigheter att göra, säger Malina Boj. En undersökning från Indikator Opinion 2025 visar att 54 procent av kvinnorna tycker att det är ganska eller mycket viktigt att dela politiska värderingar med sin partner, jämfört med 37 procent av männen. – För mig spelar det inte särskilt stor roll att man tycker lika politiskt.

Jag gillar svenska traditioner, så om man inte tycker det är lika viktigt hade jag haft svåra att känna samhörighet, säger Svante Lundin.52 procent av unga män placerar sig till höger.31 procent av unga kvinnor placerar sig till höger





