Skistars vd Stefan Sjöstrand berättar om sommaraktiviteternas paus i Vemdalen

Skistars vd Stefan Sjöstrand besökte Vemdalen under måndagen. I klippet berättar han om bolagets prioriteringar gällande sommaren den närmsta tiden. Skistars sena beslut att inte ha sommaraktiviteter i Vemdalen i år har väckt starka reaktioner i området.

På måndagen var bolagets vd Stefan Sjöstrand på plats för att bland annat träffa personal. – Det är aldrig positivt när man behöver fatta sådana här beslut, säger han, och trycker samtidigt på att det handlar om en paus och inte en permanent nedstängning. Bristande gästunderlag och en orolig omvärld med ökade kostnader som påverkar bolaget har lett till ett sent beslut att stänga sina sommaraktiviteter med liftburen cykling och klätterpark i Vemdalen i år.

Något som även Skistars sommarsatsningar i Hemsedal och Hammarbybacken kommer att pausas. Istället görs ett omtag med full satsning i Åre, Sälen och Trysil, berättar Skistars vd Stefan Sjöstrand. Men han hoppas att de pausade verksamheterna ska kunna återupptas. – Vi tror och hoppas faktiskt att det här kommer att vara något som kommer att komma tillbaka, men just nu så är det paus i Vemdalen, säger Skistars VD Stefan Sjöstrand.

Stängd lift och stängd klätterpark innebär att personal sägs upp. Enligt Stefan Sjöstrand är det ungefär tjugo stycken säsongsanställda som berörs och fyra heltidsanställda, men samtidigt vill Sjöstrand poängtera att antalet heltidsanställda har ökat från 20 till 64 i Vemdalen under de senaste fem åren. I samband med beslutet om stängda sommaraktiviteter har också Skistars destinationschef i Vemdalen och Skistars chef för gästrelationer i området sagt upp sig.

Antalet boenden förmedlade via Skistar är enligt bolaget något färre i Vemdalen i år jämfört med förra året.





