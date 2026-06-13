Skjutna flickor i villa - en livshotande skadad

Två flickor hittades skjutna i en villa i Kronoberg. En är livshotande skadad och en allvarligt skadad. Den misstänkte gärningsmannen hittades död.

Två unga flickor hittades allvarligt skadade i en villa i Kronoberg under lördagsförmiddagen. Enligt polisen var en av flickorna livshotande skadad och den andra allvarligt skadad.

Båda fördes snabbt till sjukhus med ambulans. Uppgifter till Expressen tyder på att flickorna blivit skjutna, vilket även bekräftas av polisens skaderapport. Händelsen rubriceras som försök till mord och en teknisk undersökning har inletts på platsen. Den misstänkta gärningsmannen, som enligt uppgifter var beväpnad, påträffades senare död i anslutning till villan.

Polisen har inte offentliggjort några detaljer om mannens identitet eller relation till offren, men presstalespersonen Filip Annas bekräftar att de kände varandra. Inga fler gärningsmän eftersöks och polisen betonar att det inte finns någon fara för allmänheten. Tidigare under dagen sökte polisen efter mannen med helikopter, men jakten avslutades när han hittades avliden. Händelsen har skapat stor oro i det lilla samhället, där många nu sörjer och chockas över våldet mot barn.

Grannar beskriver ett tyst och lugnt område där något sådant här aldrig tidigare inträffat. Polisen arbetar nu med att kartlägga händelseförloppet och samla in teknisk bevisning. En förundersökning pågår och flera förhör har genomförts. Samtidigt vårdas flickorna på sjukhus under svåra omständigheter, och deras tillstånd är kritiskt.

Polisen har upprättat en omfattande avspärrning runt villan och flera närliggande hus för att skydda brottsplatsen. Experter påpekar att skjutningar mot barn är ovanliga i Sverige och väcker frågor om samhällets skyddsnät. Socialtjänsten har kopplats in för att stödja de drabbade familjerna. Polisen uppmanar allmänheten att höra av sig om de har sett eller hört något som kan kasta ljus över händelsen.

Utredningen väntas ta flera veckor, och polisen utesluter inte att fler personer kan ha varit inblandade, även om ingen annan i nuläget misstänks. Detta är en påminnelse om att våld kan drabba vem som helst, när som helst. Samhället reagerar med sorg och bestörtning, och många hoppas nu att rättvisa skipas. Polisen fortsätter sitt intensiva arbete för att klargöra varför denna tragiska händelse inträffade och för att förhindra liknande i framtiden





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