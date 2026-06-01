Skjutning i Kanada, tekniska problem hos SVT och flera andra händelser

Sammanfattning av senaste nyheterna: En skjutning utspelar sig i Pelican Narrows, Saskatchewan, Kanada. SVT upplöste tekniska problem som påverkade deras digitala kanaler. Tre vaccin mot ebolavarianten bundibugyo utvecklas. Danmark fick en ny regering. Två försvunna barn hittades i Borlänge. Person skadad i elsparkcykelolycka. Trump-Netanyahu samtal om Hizbollah-offensiv. Iran avslutar kommunikation med USA. Brand i Göteborg. Riksdagsledamot utreds för barnpornografi. Tingsrätt fastställer sparkning av vårdbiträde med fog för våldtäkt.

En skjutning pågår i den kanadensiska provinsen Saskatchewan rapporterar CBC Canada. Lokal tid klockan 15:30 larmades polisen om en aktiv skytt vid en klinik i den lilla byn Pelican Narrows.

Enligt polisens första uppgifter var mannen klädd i svart och hade täckt för ansiktet. Boenden i området uppmanas att stanna inomhus och låsa dörrarna. Inga uppgifter om skadade hittills. Samtidigt rapporterar SVT Nyheter att tekniska problem under måndagskvällen påverkade både sajten och appen.

Besökare möttes av ett felmeddelande och en förenklad version av sajten visades. SVT uppgav att ett planerat tekniskt test pågick. Problemene är nu åtgärdade och tjänsterna fungerar normalt igen. Polisen i Umeå larmades under måndagskvällen till en arbetsplats efter uppgifter om en obehörig man i ett fikarum.

Mannen skulle ha skrikit och orsakat viss skadegörelse innan han lämnade platsen. Polisen har upprättat en anmälan om olaga intrång och ringa skadegörelse. Tre nya vaccin håller på att utvecklas mot den ovanliga ebolavarianten bundibugyo som brutit ut i Kongo-Kinshasa rapporterar BBC. Utbrottet har lett till 250 dödsfall och över 1000 smittade i Kongo-Kinshasa samt nio i Uganda.

Forskare och läkare jobbar på tre håll för att ta fram vaccin mot smittan som riskerar att bli den värsta någonsin. Organisationen IAVI är långt fram i utvecklingen och har redan testat ett vaccin på apor med nästan 100 procent skydd. I Danmark har en ny regering bildats efter valet i mars. Statsminister Mette Frederiksen har samlat ett regeringsunderlag som inkluderar socialdemokraterna, socialistisk folkeparti, moderaterne och radikale venstre. hon ska hålla en presskonferens på onsdag.

I Sverige har de två försvunna pojkarna, 7 och 8 år gamla, från Borlänge hittats. De anträffades av allmänheten i en livsmedelsbutik enligt polisen. En person fördes till sjukhus efter en elsparkcykelolycka i Kristinehamn. Två barn, 10 och 15 år, färdades tillsammans på en elsparkcykel när de kolliderade med en pojke på en vanlig cykel.

Barnen på elsparkcykeln föll och ett av dem skadades och transporterades till sjukhus med ambulans. USA:s president Donald Trump talade med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu om den israeliska offensiven mot Hizbollah i Libanon. Efter samtalet lovade Netanyahu att israeliska soldater inte kommer att marschera mot Beirut och att de som redan är på väg vänder om. Trump skrev på Truth Social att han också talat med Hizbollah-toppar om att avsluta attacker mot Israel när Israel avslutar sin offensiv.

Samtidigt rapporteras att Iran avslutat all kommunikation med USA genom iranska nyhetsbyrån Tasnim och blockerat Hormuzsundet. Trump svarade att han " inte kunde bry sig mindre ". I Göteborg fördes en person till sjukhus efter att ha andats in rök från en lägenhetsbrand som bröt ut strax efter klockan 18:30 på måndagen. Branden släckades snabbt av räddningstjänsten.

En riksdagsledamot undersöks för barnpornografibrott rapporterar SVT Nyheter. Personen har flera tunga uppdrag inom sitt parti enligt poliskällor. Polisens avdelning för särskilda utredningar genomfördehusrannsakan och förhör. Förundersökningen mot en man som pekats ut för våldtäkt mot en 84-årig kvinna i hemtjänsten har lagts ner på grund av otillräckliga bevis.

Mannen, som sparkats av kommunen, väckte talan om skadestånd i tingsrätten. Tingsrätten har nu fastställt att kommunen hade rätt att sparka honom eftersom det var " ställt utom rimligt tvivel " att han begått våldtäkt. Offrets reaktion på rättens beslut är att hon blir lycklig över att rättvisan ändå vann





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skjutning Kanada SVT Tekniska Problem Vaccin Ebola Danmark Regering Försvunna Barn Borlänge Elsparkcykel Trump Netanyahu Hizbollah Iran Brand Göteborg Riksdagsledamot Barnpornografi Våldtäkt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sammanfattning av nyheter: Salmonella, olyckor, politiskt kaos och sportDen här artikeln samlar flera aktuella händelser: salmonellautbrott i ägg, dödlig olycka med vitlut i USA, våldsamt inbrott med en papegoja i Sverige, bilolycka med tonåringar, israelisk offensiv i Libanon, Trumps ingripande Iran-politik, kravaller i Paris efter fotbollsmatch, försök att blockera Venezuelaval samt kaos i Stockholms kollektivtrafik.

Read more »

SVT-profilen avslöjar sexkontraktet i Gift vid första ögonkastetI ”Gift vid första ögonkastet” kan det hetta till mellan lakanen. Nu berättar deltagaren Jasmine Rosell i SVT:s ”Updejt” att de skriver på ett intimitetskontrakt inför inspelningen.

Read more »

Flera händelser: Nvidia lanserar ny datorchip, lagändringar för unga utsatta och bostadsstöd från SocialdemokraternaSammanfattning av nyheter: Nvidia expansion, migrationslagjusteringar, bostadsinitiativ och andra aktuella händelser.

Read more »

Sammanfattning av nyheter: AI-företagets börsplan, fotbollsstartelva, elsparkcykelreglering och internationella händelserDen här artikeln sammanfattar en rad olika nyheter från Sverige och världen. Det handlar om AI-jätten Anthropics planer på börs, startelvan för Sveriges fotbollslandskamp mot Norge, Stockholms nya regler för elsparkcyklar och förändringar på Stockholmsbörsen efter ett diplomatiskt bråk mellan USA och Iran. Ytterligare innehåll är ett utrikesdepartementets reseavrådan för Bolivia, en journalistpristagare, Serena Williams återkomst i tennis, ett ebola-utbrott i Kongo, ett åtal mot palestinska demonstranter och en kontroversiellt utnämnad brittisk ambassadör.

Read more »