En rad händelser har präglat helgen, från en skjutning i Washington D.C. under Vita husets korrespondentmiddag till en brand på Västerholmen i Stockholm s skärgård, tekniska problem hos SBAB , en framgångsrik men kontroversiell Michael Jackson -film och internationella reaktioner på skjutningsförsöket mot Donald Trump .

Skjutningen, som inträffade under en galamiddag med president Trump och andra framstående gäster, har fördömts av både republikaner och demokrater. Representanthusets tidigare talman Nancy Pelosi uttryckte sina tankar till den skadade polisen och alla som drabbats av händelsen. Överraskande nog berömde Trump även etablerade medier för deras ansvarsfulla rapportering, vilket står i skarp kontrast till hans tidigare uttalanden. Den misstänkte, en 31-årig man, har uppgett att hans mål var att skjuta personer i Trumps administration.

Parallellt med detta utbröt en brand på ön Västerholmen i Stockholms skärgård. Ett sommarhus brann ned, men de boende lyckades ta sig ut i säkerhet efter att själva ha larmat räddningstjänsten. Brandkåren arbetar fortfarande med släckningsarbetet. I en helt annan del av händelseutvecklingen upplevde SBAB:s kunder problem med att komma åt sina internetkonton på grund av underhållsarbete.

Ingen prognos för när problemet skulle vara löst kunde ges initialt. Samtidigt har filmen om Michael Jackson, trots kritik från recensenter, haft en otroligt framgångsrik premiärhelg och förväntas bli den mest lönsamma musikbiografin någonsin. Filmen har dock kritiserats för att inte ta upp de senare kontroverserna kring popikonen. Internationella ledare har uttryckt sin fördömande av skjutningsförsöket mot Donald Trump.

Mexikos president Claudia Sheinbaum och Venezuelas president Delcy Rodríguez har båda fördömt attacken. Det har även framkommit att den misstänkte var gäst på hotellet där evenemanget ägde rum. Vidare rapporteras om en bombattack i Colombia som krävde sju döda och över 20 skadade, vilket ytterligare understryker den våldsvåg som råder inför presidentvalet. Kung Carl Gustaf har också varit i nyheterna, och meddelat att han tänker sitta kvar på tronen så länge han orkar, efter att Danmarks drottning abdikerat. Slutligen har minnet av Tjernobylkatastrofen återupplivats, 40 år efter händelsen





