Skogen växer tillbaka i Madagaskars sydvästra delar efter skogsplantage

Madagaskar har en av världens mest unika skogsområden där 80-90% av alla djur- och växtarter är endemiska, men för varje år som går minskar öns trädtäckta yta med en till tre procent. Trots denna minskning växer det dock skog tillbaka i Sydvästra Madagaskars del av Satrokala.

Foto: Linda Hörnqvist/SVT Den världsunika skogen på Madagaskar blir mindre för varje år som går. Men det finns platser på ön där skogen växer tillbaka: Vi ser att djuren kommer tillbaka nu, säger Fanozjoha som bor bredvid skogsplanteringen i Satrokala.

Madagaskar har en av världens mest unika skogar där mellan 80-90% av alla djur- och växtarter är endemiska, och inte lever någon annanstans på jorden. Men för varje år som går minskar öns trädtäckta yta med en till tre procent, enligt Global Forest Watch, och vissa forskare menar att bara 10% ursprungsskogen finns kvar. När skogen försvinner, försvinner också hemmiljön för djur som lemurer, sköldpaddor och kameleonter. Men det finns områden på Madagaskar där skogen faktiskt växer.

I byn Satrokala, mot öns södra delar, sticker numera stora skogspartier upp ur de i övrigt grädda slätterna





