Skolan behöver tydliga förväntningar och resurser – inte bara fler vuxna

En debattartikel som argumenterar för att skolans problem inte enbart kan lösas genom att öka antalet vuxna i klassrummet, utan att det krävs en satsning på resurser, tydliga förväntningar och en lärarkår som får de förutsättningar de behöver för att lyckas.

Skola n står inför enorma utmaningar, och en av de mest akuta är bristen på studiero och den ökande risken för utanförskap bland elever. En vanlig missuppfattning är att disciplinproblematik enbart kan lösas genom att öka antalet vuxna i klassrummet, även om det kan vara en del av lösningen.

Att placera fler vuxna – exempelvis fyra vuxna per 28 elever – är inte tillräckligt om dessa vuxna inte leder ett meningsfullt och engagerande skolarbete som aktivt bygger elevers inre självdisciplin. Det handlar inte om att bara övervaka, utan om att skapa en lärandemiljö där eleverna själva motiveras att delta och ta ansvar för sin egen utveckling. Traditionella undervisningsmetoder, där lärare enbart förmedlar information till passiva elever som sitter bänkade, är ineffektiva och kontraproduktiva.

Att förvänta sig att elever ska kunna lära sig under sådana förhållanden är orealistiskt, och det är inte förvånande att elever visar tecken på rastlöshet och ointresse. Skolans metoder måste anpassas efter modern pedagogik och didaktik, vilket innebär att lärare behöver använda en variation av undervisningsmetoder som är anpassade efter elevernas behov och inlärningsstilar. Föreläsningar kan vara en del av detta, men de bör kombineras med mer interaktiva och engagerande aktiviteter.

En grundläggande förutsättning för en välfungerande skola är att den bygger på vetenskaplig grund, vilket är lagstadgat. Kritiken mot så kallade ”flumskolor” är ofta befogad, men det är viktigt att komma ihåg att skolans problem inte enbart handlar om läroplaner. En stor del av problemet är resursbrist och eftersatt underhåll. För att alla elever ska ha möjlighet att lyckas i grundskolan krävs det en satsning på resurser och en prioritering av utbildning.

Det är inte tillräckligt att prata om ”fler” elever som behöver hjälp; alla elever förtjänar en lyckad grundskolgång. Detta är inte bara en fråga om social rättvisa, utan också en samhällsekonomisk nödvändighet. En välutbildad befolkning är en förutsättning för utveckling, välfärd och framtid. Akutskolor, som ofta är en konsekvens av bristande resurser och dåliga arbetsförhållanden, kan avvecklas i takt med att skolor blir trygga och utmanande.

Genom att minska byråkratin och omdirigera resurser från friskolevinster kan man investera i fler lärare, kuratorer, bibliotekarier och skolhälsovårdare – allt det som fackförbund och experter efterlyser. Det är viktigt att ge skolpersonalen de verktyg och det stöd de behöver för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Slutligen är det avgörande att lärare och skolpersonal har mandat att agera mot störningar och skapa en trygg och studiefokuserad miljö.

Detta mandat bör dock inte innebära våld eller hårda tag, eftersom det är ineffektivt och skadligt. Istället bör personalen ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar oro, och tillgång till en bred repertoar av undervisningsmetoder som kan användas för att engagera eleverna och skapa en positiv inlärningsmiljö. En av de största utmaningarna för lärare idag är den orimliga arbetsbördan och de omfattande kraven på dokumentation.

Detta hindrar dem från att använda sin kompetens och fokusera på det som är viktigast: att undervisa och stödja eleverna. Docent Forssell efterlyser en skola med tydliga förväntningar och en lärarkår som får de förutsättningar de behöver för att leverera resultat. Lärarkåren har en enorm potential och ambition att göra mer, men de behöver rätt stöd och resurser för att kunna göra det.

En satsning på skolan är en investering i framtiden, och det är en investering som vi inte har råd att skjuta upp





