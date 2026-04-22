Skolinspektionen vill återkalla lärarlegitimation efter allvarliga övergrepp

Skolinspektionen kräver att en lärares legitimation återkallas efter att han vid upprepade tillfällen delat med sig av olämpliga detaljer om sitt sexualliv med elever, gjort nedvärderande kommentarer och gett skadliga råd. Läraren har även fällts för sexuella trakasserier av Diskrimineringsombudsmannen.

Skolinspektionen kräver återkallelse av en lärare s legitimation efter en rad allvarliga händelser och beteenden som ansetts olämpliga och skadliga för eleverna. Grundskolan i Stockholmsområdet, där lärare n var anställd sedan 2023, hade under anställningstiden vid upprepade tillfällen påpekat för lärare n att han upphörde med att diskutera sitt privata sexualliv med eleverna.

Trots dessa uppmaningar fortsatte läraren att dela med sig av detaljerade och olämpliga berättelser. Enligt Skolinspektionens utredning inkluderade dessa berättelser beskrivningar av hans egna erfarenheter från swingersklubbar och en detaljerad redogörelse för 55 olika sexuella praktiker med sin fru. Dessa uppgifter, som delades med minderåriga elever, är djupt problematiska och bryter mot grundläggande etiska riktlinjer för lärare. Utöver detta har läraren gjort nedvärderande och objektifierande kommentarer om elevers utseende, vilket ytterligare bidrar till en otrygg och skadlig skolmiljö.

Han har bland annat uttryckt åsikter om att flickor riskerar att utsättas för övergrepp om de klär sig på ett sätt som han anser vara för utmanande, och han har framfört kontroversiella åsikter om prostitution, liknande det vid att jämföra det med exploatering av slavarbetare. Lärarens agerande sträckte sig även till att ge elever direkt skadliga råd och uppmaningar.

Skolinspektionens utredning avslöjar att läraren medgav att han hade uppmanat elever att acceptera våldtäkt genom att ”bajsa på sig”, en fruktansvärd och oacceptabel kommentar som understryker allvaret i hans beteende. Han har dessutom aktivt försökt tysta eleverna genom att uppmana dem att inte rapportera hans uttalanden till rektorn, vilket visar på ett försök att undvika ansvar och dölja sina handlingar.

Utöver de verbala övergreppen har läraren även visat ett olämpligt beteende genom att söka en handledarrelation med en elev i samband med körkortstagandet, vilket skapar en maktobalans och riskerar att utnyttja elevens sårbarhet. Vidare har han skickat sms till elever innehållande hjärt- och puss-emojis, vilket är en form av oprofessionell och gränsöverskridande kommunikation.

Diskrimineringsombudsmannen har redan fällt läraren för sexuella trakasserier efter en incident på en skolresa, där han uppmanade en elev att ”utforska sin partner” och ställde frågor om dennes sexuella erfarenheter. Detta bekräftar ytterligare mönstret av olämpligt beteende och kränkningar av elevers integritet. Skolledningen agerade snabbt efter att ha blivit medveten om situationen och krävde att läraren offentligt bad om ursäkt till de klasser han hade undervisat. För att säkerställa elevernas trygghet infördes även en extra resurs under lektionerna.

Trots att läraren stängdes av från tjänsten under våren 2024 och senare gick i pension, anser Skolinspektionen att det är av yttersta vikt att vidta åtgärder för att skydda framtida elever. Därför begär de nu att Lärarnas ansvarsnämnd återkallar lärarens legitimation. Om återkallelse inte beviljas, yrkar Skolinspektionen på att läraren ska få en varning. Detta beslut motiveras av att lärarens beteende utgör ett allvarligt brott mot läraretiken och riskerar att skada elevers välbefinnande och utveckling.

Skolinspektionen betonar att det är avgörande att lärare agerar som förebilder och skapar en trygg och respektfull lärmiljö för alla elever. Lärarens handlingar har tydligt visat att han inte har levt upp till dessa förväntningar och att hans fortsatta anställning inom skolan skulle utgöra en risk för eleverna. Åtgärden syftar till att signalera att sådant beteende inte tolereras och att skydda elever från liknande kränkningar i framtiden.

Händelsen understryker vikten av tydliga riktlinjer och rutiner för att hantera olämpligt beteende från lärare och att säkerställa att elevernas rättigheter och välbefinnande alltid prioriteras





