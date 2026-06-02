Skolplikten borde tas bort när skolan misslyckas

En mor berättar hur hennes särbegåvade son tvingades lämna skolan efter år av stök och bristande stöd. Hon kräver att skolplikten avskaffas eftersom skolor ofta bryter mot skollagen utan konsekvenser.

Min son slutade gå till skolan efter år av stök, bristande stöd och en miljö där hans vilja att lära inte togs tillvara. När skolan misslyckades var det familjen som granskades - inte verksamheten som bröt mot sitt uppdrag, skriver En mamma.

Om två veckor är skolplikten över för min son. Trots lite drygt två år som hemmasittare går han ut grundskolan med väldigt bra betyg. Lärarna i skolan (en resursskola) han kom till i årskurs 7 såg honom, till skillnad från lärarna i den gamla skolan där han gick i lite drygt fem år innan han gick in i väggen.

Ej mobbad och med kamrater, men med en stark önskan om att lära sig nya saker och till slut kändes det helt meningslöst för honom att gå dit. Stök och bråk, både i och utanför klassrummet och lärarnas fokus låg helt på de utåtagerande eleverna. För ett tyst och särbegåvat barn är denna miljö lika farlig som för ett mobbat child.

När ett barn inte kommer till skolan blir vårdnadshavaren, i det här fallet jag, anmäld och socialtjänsten kopplas in och det görs utredningar av situationen i hemmet. När jag däremot anmälde skolan till huvudman (Uddevalla kommun), var dåvarande rektor med och utredde sig själv och självklart hade varken hon eller någon lärare gjort något fel. I vilken annan verksamhet får det gå till så? Och vilken annan verksamhet kan så totalt strunta i de lagar den är satt arbeta utifrån?

Jag anser att skolplikten skall tas bort eftersom skolan inte klarar av att följa skollagen, då slipper vi vårdnadshavare år ut och år in tvinga våra barn till en dysfunktionell miljö





