Skolutredning i Mölndal tas om sedan misstanke om jävsituation uppstått

Mölndals stad har fått information om att en av utredningscheferna hade barn på en av skolorna som utreddes. Detta har lett till att utredningen tas om och att ingen skola kommer att läggas ner innan 2029.

Utredningens syfte var att försöka lösa situationen med ett allt mer minskat elevantal där ett antal skolor, som Fässbergsskolan och Bosgårdsskolan, riskerades att läggas ner. Enligt kanalen stod det att det fanns anledning att ifrågasätta en av de ansvariga tjänstepersonernas delaktighet i handläggningen. Den personen hade nämligen själv barn på en annan skola i Mölndal, en skola som också utreddes men som inte föreslogs läggas ner.

När anklagelserna kom fattades beslutet om att ta om utredningen och ingen skola kommer därför att läggas ner innan 2029. Den aktuella chefen säger att det inte varit någon hemlighet att chefen haft barn i Mölndal och inte haft en tanke på att någon jävsituation kunnat uppstå. Däremot säger chefen att hen i efterhand borde uppmärksammat risken för jäv när det handlat om specifika skolor.

