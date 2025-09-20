Skolverket satsar på handskrift: Ökat fokus på pennan i grundskolan

Skolverket intensifierar satsningen på handskrift i grundskolan. Från nästa år får yngre elever mer fokus på att skriva för hand, vilket svarar på en eventuell minskning i handskriftsförmåga bland elever. Lärare får nya verktyg för att bedöma elevers handstil redan i årskurs 1.

Följ med in i klassrummet på Kyrkskolan i Gagnef, där läraren Valter, 8 år, prioriterar handskriften. Valter uttrycker tydligt målet: Man ska skriva så andra förstår. Denna satsning på handskrift får nu stöd från Skolverket , som planerar att intensifiera fokuset på de yngre elevernas förmåga att skriva för hand från och med nästa år.

Denna förändring kommer som svar på en eventuell minskning av färdigheter i handstil, vilket kan kopplas till den ökade användningen av digitala verktyg i undervisningen. Tarja Alatalo, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, konstaterar att digitala verktyg potentiellt har bidragit till att barn inte besitter samma handstilskunskaper som tidigare generationer. Hon har lett arbetet med att revidera Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling för förskoleklass och årskurs 1. De reviderade riktlinjerna, som testas av lärare och förväntas träda i kraft den 1 juli 2026, sätter ökat fokus på handskrift. Detta innebär att de tidiga skolåren kommer att lägga större vikt vid penna och papper, med målet att hjälpa yngre elever att automatisera skrivandet och utveckla en god handstil. Alatalo understryker att handstilsfrågan har varit eftersatt och hänvisar till att elevers handstilskompetens har minskat, vilket märks i nationella prov i årskurs 3. Hon antyder att detta kan bero på att eleverna skriver i stor utsträckning på datorer. \Det är viktigt att notera att lärare redan tidigare har haft skyldighet att bedöma elevernas handskrift, men de nya riktlinjerna innebär mer specifika kriterier. Från nästa år kommer lärarna att bedöma aspekter som användningen av versaler och gemener, bokstävernas proportioner och placering i förhållande till varandra. Jessica Jarhall, enhetschef på Skolverket, förklarar att dessa förändringar syftar till att ge lärarna verktyg för att bedöma om eleverna redan i årskurs 1 är på rätt väg för att uppnå en läslig handstil i slutet av lågstadiet. Detta innebär en helhetssyn på utvecklingen av handskrift, där tidiga insatser ska säkerställa att eleverna utvecklar en tillräcklig förmåga att skriva för hand. Detta är särskilt viktigt i en tid där digitala verktyg dominerar många aspekter av lärandet. I videon nedan delar professorn med sig av tips på hur man kan stödja barnens handstilsträning och betonar varför denna kompetens är så betydelsefull. \SVT:s nyheter är dedikerade till saklighet och opartiskhet. Alla publicerade nyheter ska vara sanna och relevanta. I akuta nyhetslägen kan det vara utmanande att säkerställa all information, men då är målet att tydligt kommunicera vad som är känt och vad som fortfarande är obekräftat. Detta ansvarstagande gentemot publiken garanterar att all information är baserad på sanning och öppenhet. Genom att fokusera på handskrift, säkerställer Skolverket inte bara att eleverna får grundläggande skrivfärdigheter utan också att de bevarar en förmåga som kan gå förlorad i en alltmer digital värld. Detta är en viktig åtgärd som värnar om en traditionell kompetens samtidigt som man navigerar i det moderna lärandets landskap. Det framhäver också vikten av att finna en balans mellan traditionella och digitala lärometoder för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för framtiden. Detta betonas i de nya riktlinjerna som prioriterar handskriften för de yngsta eleverna





svt / 🏆 37. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Handskrift Skolverket Grundskola Läsförståelse Skrivande Digitala Verktyg

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

”Forum för levande historia varnar för ökat judehat”DN Debatt. Överintendent Petra Mårselius om varför kampen mot antisemitism är avgörande för demokratin.

Läs mer »

Larmet från fronten: Sjukdomar sprids snabbtKroniskt sjuka soldater fyller de ryska skyttegravarna i Ukraina. De svårt sjuka tvingas bära armbindlar som visar vad de lider av – och får i uppgift att försvara sina positioner. Samtidigt som sjukdomarna sprids blir bristen på medicin alltmer påtaglig.

Läs mer »

Nathan Shachar: Han är Sveriges störste liberal genom tidernaViktor Rydberg var tidningsman, historiker, politiker, lärare, poet och romanförfattare – och liberal av bästa sort.

Läs mer »

Ökat intresse för återbruk inom byggbranschenFler vill återbruka byggmaterial. Rise startar nytt centrum som ska hjälpa branschen att testa, certifiera och kvalitetssäkra återbrukade material.

Läs mer »

Senaste nytt från friidrotts-VM i TokyoTolvåring tog medalj i sim-VM – 17-åring stoppas i friidrotts-VM

Läs mer »

Därför fick Sleyman pris som Årets lärare i SödertäljeSleyman Esso på Wasaskolan prisas av kommunen för sina insatser inom matematiken. – Det känns helt fantastiskt, ingenting som jag hade väntat mig, säger han.

Läs mer »