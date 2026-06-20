Skoog Haslum: Nato kommer att reagera snabbt om artikel 5 utlöses

Svenska Nato-experten Skoog Haslum berättar att Nato är beredt att agera omedelbart om en medlem anfaller sig, men påminner om att varje nation också måste kunna försvara sig själv. Hon diskuterar Rysslands möjliga provokationer i Östersjön och betonar vikten av följa sjötrafikregler.

Överbefälhavare Michael Claesson har flera gånger varnat för att Ryssland kan komma att testa Nato , till exempel genom att besätta en mindre obebodd ö i Östersjön .

Ett syfte med en sådan provokation kan vara att undersöka om Natoländerna kan hålla ihop och enas om att utlösa försvarsgarantin i Natofördragets artikel 5. En aktivering av artikel 5 kräver ett beslut på politisk nivå i det Nordatlantiska rådet, NAC. - Men i väntan på det så sitter inte vi och väntar på att det kollektiva beslutet ska fattas, säger generale Skoog Haslum, som är kontaktintendent för Nato i svenska försvarsmakten.

Hon understryker att alla Natoländer också har ett ansvar som nation att planera mot och förebygga attacker på det egna territoriet. - Och har vi ett grannland som blir utsatt, då kommer vi att stödja det grannlandet, säger Skoog Haslum. Hon pekar på att Sverige redan har bilaterala försvarsavtal med Finland, som gäller även utanför fredstid, och samarbeten med flera andra länder. Dessutom finns EU:s försvarsklausul, artikel 42.7 i EU-fördraget.

Skoog Haslum är övertygad om att Nato kommer att agera mycket snabbt i ett sådant pressat läge för att aktivera artikel 5. Hon bedömer dock att sannolikheten för närvarande är låg för att Ryssland skulle våga testa Nato genom att ta en bit mark. - Men med tanke på hur oroligt och oförutsägbart omvärldsläget är, så kan det jag säger i dag totalt skifta om en vecka, säger hon.

I sin färska rapport omädlar Försvarsberedningen om återkommande sabotage, cyberangrepp, GPS-störningar, kränkningar och andra incidenter i Östersjöregionen med olika slags ryska kopplingar. Ryssland förväntas de närmaste åren fortsätta med sådana hybrida operationer, eftersom de inte överskrider tröskeln för ett väpnat angrepp och därför inte automatiskt utlöser artikel 5. - Jag skulle säga att vår lägesbild är fenomenal, säger Skoog Haslum om den svenska bedömningen.

Hon uppger att det är Försvarsmaktens ansvar att vara beredd på en eskalation eller oväntat agerande från Ryssland. Den ryska flottans aktiviteter har ökat i Östersjön sedan början av kriget i Ukraina, bland annat eftersom Ryssland eskorterar handelsfartygen i sin så kallade skuggflotta. Skoog Haslum är dock inte orolig för att det ska leda till konfrontationer, så länge internationella regler och svensk lag följs på internationellt och svenskt vatten.

I Engelska kanalen har en rysk fregatt nyligen skjutit varningsskott mot en civil yacht som kom för nära det ryska fartyget. Skoog Haslum pekar på att varningsskott är en etablerad del av varningskedjan som alla krigsfartyg använder sig av. Hennes råd till civile seglare som råkar segla nära ett ryskt krigsfartyg är att helt enkelt följa de sjötrafikregler som gäller.

- Så jag säger inte att bara för att man ser ett örlogsfartyg ska man ha någon särskild rädsla för det, avslutar hon





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