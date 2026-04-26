Skottförsök på Elinelund – Man gripen misstänkt för mordförsök

En man utsattes för ett skottförsök i anslutning till ett bostadshus på Elinelund i Limhamn. En 30-åring har gripits misstänkt för mordförsök. Polisen utreder händelsen och har spärrat av området.

En dramatisk händelse utspelade sig på Elinelund , öster om Limhamn s kalkbrott, under söndagsförmiddagen. En man utsattes för ett skottförsök i anslutning till ett bostadshus, men lyckligtvis undgick han att träffas.

Händelsen utlöste en omfattande polisinsats och ledde till att en 30-årig man snabbt kunde gripas, misstänkt för mordförsök. Polisen har spärrat av ett stort område kring brottsplatsen för att genomföra en noggrann teknisk undersökning och söka efter ytterligare bevis med hjälp av specialsökhundar. Larmet inkom till polisen klockan 09.57, vilket resulterade i att flera patruller omedelbart beordrades till platsen. Enligt polisens presstalesperson Filip Annas kunde den misstänkte mannen lokaliseras och gripas snabbt.

Han motsvarade signalementet och befann sig dessutom i besittning av en pistol. – Vi får in larmet 09.57 och flera patruller beordras dit. Snabbt kan vi lokalisera en misstänkt man som motsvarar signalementet och som dessutom har en pistol på sig. Han grips och är nu misstänkt för mordförsök, säger Filip Annas.

Utredningen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, och polisen arbetar intensivt med att klargöra händelseförloppet och motiven bakom det misstänkta mordförsöket. För närvarande vill polisen inte kommentera detaljer kring den misstänkte gärningspersonen. Avspärrningarna på platsen, inklusive Blåsebergavägen, kommer att fortsätta tills vidare för att möjliggöra en grundlig brottsplatsundersökning. Situationen påverkar även boende i området, som till exempel Mikael och hans sambo, som tvingades vänta vid avspärrningen då de planerade att flytta in i sin nya lägenhet samma dag.

Mikael uttryckte sin förvåning över händelsen, men betonade att den inte skulle påverka deras beslut att flytta till området. Han berättade att de inte kunde använda framsidan av huset mot Annetorpsvägen, men att de hade tillgång till baksidan. Andra boende drabbades mer direkt, då de inte kunde köra ut sina bilar från området.

Mikael uppgav att han inte hade hört några skott, utan att de först upptäckte att något hade hänt när det bildades kö på Annetorpsvägen på grund av att bilar inte kunde svänga in på Blåsebergavägen. Polisens arbete på platsen fortsätter med högsta prioritet. Den tekniska undersökningen syftar till att säkra eventuella spår och bevis som kan bidra till att belysa händelseförloppet och identifiera eventuella medhjälpare.

Specialsökhundarna används för att leta efter föremål som kan vara relaterade till brottet, till exempel vapen eller andra föremål som den misstänkte kan ha använt eller lämnat efter sig. Samtidigt pågår ett intensivt arbete med att samla in vittnesmål och information från personer som kan ha sett eller hört något relevant i samband med händelsen. Polisen uppmanar alla som har information som kan vara av betydelse för utredningen att kontakta dem.

Den avstängda Blåsebergavägen skapar trafikstörningar i området, och trafikanter uppmanas att välja alternativa vägar. Händelsen har väckt oro bland boende i Elinelund, och polisen har ökat sin närvaro i området för att skapa trygghet och lugn. Utredningen kommer att fokusera på att fastställa motivet bakom det misstänkta mordförsöket och att klargöra om det finns någon koppling till tidigare händelser eller konflikter.

Den gripne 30-åringen kommer att förhöras under dagen, och polisen kommer att begära en häktningsorder för att kunna fortsätta utredningen i frihet. Denna incident understryker vikten av ett effektivt polisarbete och ett starkt samarbete med allmänheten för att bekämpa brottslighet och skapa en tryggare samhällsmiljö. Det är viktigt att komma ihåg att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats, och att utredningen fortfarande är i ett tidigt skede.

Polisen kommer att fortsätta att informera allmänheten om utvecklingen i utredningen i den mån det är möjligt





