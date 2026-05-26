Skottlossning i Älvsjö: tre skadade i hyrestvist, man i 60‑årsåldern häktad för mordförsök

Tre personer skadades i en skottlossning i Älvsjö efter en hyreskonflikt. En man i 60‑årsåldern har häktats för mordförsök och grovt vapenbrott. Polisen och åklagarmyndigheten arbetar med bevisinsamling och rättsprocessen har redan inletts.

På lördagsmorgonen i Älvsjö , en förort i södra Stockholm, utbröt en våldsam konflikt som snabbt förvandlades till en skottlossning i ett lugnt villaområde. Tre personer - två män och en kvinna - träffades av skott och fördes till sjukhus med varierande skador.

En av männen skadades allvarligt och hans liv var i fara under den kritiska perioden efter händelsen. Polisutredningen pekar på att skottlossningen misstänks vara en följd av en pågående tvist på platsen, och enligt rapporter i Expressen kan den bakomliggande orsaken ha varit en hyresrättskonflikt där den misstänkte, en man i 60‑årsåldern, hotades med vräkning. Åklagare Gabriella Widstrand bekräftade för TT att en tvist hade inträffat, men avstod från att ge ytterligare detaljer om dess natur.

På grund av den allvarliga karaktären av händelsen har man i 60‑årsåldern häktats och står nu misstänkt för mordförsök samt grovt vapenbrott. Under de följande timmarna intensifierades polisens närvaro i området. Räddningstjänsten och ambulanspersonal samordnade insatserna för att ge första hjälpen till de drabbade och för att säkra bevismaterial. Det har framkommit att skottlossningen meddelades som en del av en pågående konflikt om hyresförhållandet, men exakt vad som utlöst skottet återstår att klarlägga.

Vittnen har beskrivit en spänd stämning redan innan skottet gick av, med hög ljudnivå och skrik från de inblandade parterna. Ögonvittnen har också rapporterat att skyttarna verkade ha haft tillgång till skjutvapen, vilket understryker den brottsliga allvaret i fallet. Den rättsliga processen har redan tagit sin början. Polisen har samlat in ballistiska bevis, fotografier från brottsplatsen och vittnesmål, medan åklagarmyndigheten förbereder ett åtal.

Samtidigt har grannskapet uttryckt stor oro för sin säkerhet och efterlyst ökad närvaro av polis i området för att förhindra liknande händelser i framtiden. Kommunens styrelse har blandat sig och aviserat att de kommer att undersöka hur tvister kring hyresavtal och vräkningar kan hanteras på ett mer konstruktivt sätt för att undvika sådana livshotande eskalationer.

Fallet har även väckt en nationell debatt om vapenvåld i bostadsområden och hur rättssystemet kan agera mer proaktivt när tvister riskerar att slå över i våld. Den pågående rättegången väntas ge klarhet i både motiv och ansvar, samtidigt som den belyser ett behov av förbättrade mekanismer för konflikthantering i samhället





Älvsjö Skottlossning Hyrestvist Mordförsök Vapenbrott

Polisen i region öst varnar för en bedragare som använder sig av en lite ovanlig metod: att bjuda på bullar. Vid minst fyra tillfällen har en kvinna ringt på adresser i Värnamo, Huskvarna och Jönköping med en påse bullar som hon 'enträget' försöker bjuda på. När kvinnan släppts in har hennes två kumpaner, två män, smitit efter och snott åt sig värdesaker. Polisen utreder händelserna som stöld genom inbrott och har ännu inte gripit de misstänkta. Sverigedemokraternas riksdagsledamot Patrick Reslow är fast i USA och kan därför inte vara med vid dagens omröstningar i riksdagen.

