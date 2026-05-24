Skottlossning intill Vita huset - två skottskadade

En misstänkt gärningsperson ska ha skjutit mot Secret service-agenter vid en gatukorsning intill Vita huset i Washington D.C. Två personer är skottskadade, varav den ene är den misstänkte gärningsmannen.

Klockan var strax efter 18 lokal tid när dussintals skott hördes vid en gatukorsning intill Vita huset.

En misstänkt gärningsperson ska ha närmat sig en vägspärr och skjutit mot Secret service-agenter, uppger källor. Två personer ska ha skottskadats, varav den ene är den misstänkte gärningsmannen. Den andra var en förbipasserande som hamnade i skottelden, enligt Fox News. Tillståndet för de båda är oklart.

I samband med skottlossningen evakuerades Vita husets norra gräsmatta och reportrar på plats uppmanades att springa in och ta skydd i pressrummet. Fyra agenter från Secret service med dragna vapen och en stor polisstyrka, understödda av FBI, fylldes snabbt av medan ABC News Vita huset-reporter Selina Wang var i färd med att sända från den norra gräsmattan när skotten kom och hon tvingades kasta sig ned på marken. Det lät som dussintals pistolskott.

Vi blev ombedda att springa till pressrummet där vi håller till nu, skriver Selina Wang på X. President Donald Trump befann sig vid tidpunkten i Vita huset, enligt CNN. Timmar innan skottlossningen meddelade Trump i ett inlägg på Truth Social att han var på plats i Ovala rummet där han samtalt med flera världsledare för att få till ett avtal med Iran





