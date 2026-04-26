Skottlossning på pressmiddag i Washington D.C. – Panik och skräck bröt ut

En skottlossning inträffade på den årliga pressmiddagen i Washington D.C. på lördagskvällen, vilket ledde till panik och evakueringar. Weijia Jiang, galans värd, beskriver händelsen som traumatisk och betonar att ingen borde behöva leva i rädsla på offentliga platser.

En kväll av festligheter och politisk samvaro förvandlades till en scen av skräck och panik på den årliga pressmiddagen i Washington D.C. på lördagskvällen. Evenemanget, som hölls på Washington Hilton Hotel, lockade journalister, politiker och högt uppsatta tjänstemän från Vita huset, däribland Stephen Miller , vice stabschef, och hans fru Katie Miller, samt den höggravida presstalespersonen Karoline Leavitt .

Stämningen var inledningsvis glad och avslappnad, med många som glatt poserade för fotograferna. Men denna idyll bröts abrupt när skottlossning bröt ut i hotellets lobby. Omedelbart förvandlades glädjen till skräck och förvirring. Säkerhetspersonal agerade snabbt för att evakuera gästerna, medan andra sökte skydd under bord och stolar i ett försök att undkomma våldet.

Weijia Jiang, som arbetar för CBS News och dessutom är ordförande för Vita husets pressklubb, befann sig i en särskilt utsatt position. Hon satt bredvid president Trump vid honnörsbordet och tvingades fly bakom presidenten när skottlossningen började. Händelsen har lämnat djupa spår hos Jiang, som uttrycker sin chock och bestörtning över att någon överhuvudtaget ska behöva uppleva en sådan situation. Hon betonar att ingen borde behöva leva i rädsla för att vistas på en offentlig plats.

Händelsen väcker allvarliga frågor om säkerheten vid offentliga evenemang och behovet av att skydda journalister och politiker från våld. Polisen har inlett en omfattande utredning för att fastställa omständigheterna kring skottlossningen och identifiera eventuella gärningsmän. Även om detaljerna kring händelsen fortfarande är oklara, har den redan fått stor uppmärksamhet i media och väckt en nationell debatt om säkerhet och våld. Flera vittnen har beskrivit hur de upplevde händelsen som traumatisk och hur snabbt stämningen förändrades från festlig till hotfull.

Karoline Leavitt, trots sin graviditet, visade mod och fattning under evakueringen, vilket har hyllats av många. Händelsen understryker vikten av att vara beredd på oväntade situationer och att ha effektiva säkerhetsåtgärder på plats vid stora evenemang. Denna incident kommer sannolikt att leda till en översyn av säkerhetsprotokollen vid framtida pressmiddagar och andra offentliga sammankomster. Det är en påminnelse om att även i en stad som Washington D.C.

, där säkerheten är hög, kan våld inträffa och att det är viktigt att vara vaksam och uppmärksam på sin omgivning. Denna händelse har skakat om den politiska korridoren och lämnat många med en känsla av oro och sårbarhet. Det är en mörk fläck på en kväll som skulle ha varit en hyllning till pressfriheten och den demokratiska processen





