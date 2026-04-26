Skottlossning vid korrespondentmiddag i Washington D.C. – Trump och Vance evakuerades

En skottlossning bröt ut på ett hotell i Washington D.C. under en årlig korrespondentmiddag där Donald Trump och vicepresident JD Vance deltog. Båda evakuerades, men ska vara oskadda. En säkerhetsvakt träffades av en kula, men västen skyddade honom.

En våldsam skottlossning inträffade under lördagskvällen, lokal tid, på ett hotell i Washington D.C. där den årliga korrespondentmiddagen hölls. Händelsen utlöste omedelbar panik och ledde till att flera framstående politiker, inklusive USA:s tidigare president Donald Trump och vicepresident JD Vance, evakuerades från platsen.

Trots den dramatiska situationen rapporteras det att ingen av de evakuerade led skador. Skottlossningen skedde i en annan del av hotellbyggnaden än där själva middagen pågick, men ljudet av skott avbröt evenemanget och skapade en kaotisk scen. Vittnen beskriver hur gästerna instinktivt kastade sig under borden i ett försök att söka skydd. SVT:s USA-korrespondent Sofia Yohannes befann sig på platsen och berättar om händelseförloppet.

Hon beskriver hur tydliga skottljud hördes och hur alla runt omkring omedelbart slängde sig ner under borden. Hennes vittnesmål ger en levande bild av den plötsliga panik som uppstod. En medlem av säkerhetspersonalen blev träffad av en kula, men tack och lov träffade kulan den skottsäkra västen och personen förväntas återhämta sig. Polisen har inlett en utredning för att fastställa omständigheterna kring skottlossningen och identifiera eventuella gärningsmän.

Donald Trump själv kommenterade händelsen på sin sociala medieplattform och berömde Secret Service och polisen för deras insats. Han beskrev kvällen som händelserik och uttryckte sin tacksamhet för deras arbete. Ordföranden för korrespondentföreningen som arrangerade middagen har bekräftat att alla deltagare är i säkerhet. Korrespondentmiddagen är en årlig tradition, men det är första gången som Donald Trump deltar i evenemanget i egenskap av tidigare president.

Skottlossningen inträffade kort efter att middagen hade inletts och Donald Trump hade precis kommit in i salen. Sveriges Radios Washington-korrespondent Ginna Lindberg beskriver hur hon och de andra gästerna fullständigt kastade sig under borden när de hörde minst fyra höga skott. Hon beskriver en situation präglad av panik och kaos. Händelsen har väckt frågor om säkerheten kring offentliga evenemang och den ökande våldsspiralen i USA.

Utredningen pågår för fullt och polisen arbetar intensivt för att klargöra vad som ligger bakom skottlossningen och för att säkerställa att liknande incidenter inte inträffar i framtiden. Denna händelse kommer utan tvekan att påverka diskussionen om säkerhetsåtgärder vid framtida evenemang av denna typ och kan leda till skärpta protokoll och ökad övervakning. Det är en mörk kväll för Washington D.C. och en påminnelse om den ständiga hotbilden som finns i dagens samhälle.

Den snabba reaktionen från säkerhetspersonalen och polisen bidrog dock till att förhindra en ännu värre tragedi





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

