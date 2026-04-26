Skottlossning vid Vita husets korrespondentmiddag – Trump evakuerades

President Donald Trump evakuerades från Vita husets korrespondentmiddag i Washington DC efter rapporter om skottlossning i hotellets lobby. En beväpnad person har dödats. Händelsen är unik i evenemangets historia.

President Donald Trump deltog i Vita husets korrespondentmiddag i Washington DC under natten mot söndag, vilket markerade hans första närvaro som president vid detta traditionella evenemang.

Senast Trump deltog var år 2011. Inför middagen hade Trump själv utlovat att det skulle bli ”den mest spektakulära middagen någonsin”, vilket skapade en viss förväntan kring hans eventuella tal och uppträdande. Hälsominister Robert F Kennedy Jr uttryckte dessutom en förväntan om att Trump skulle ”förolämpa vissa personer i pressen”, vilket antydde en potentiellt kontroversiell framtoning. Presidenten anlände till middagen tillsammans med sin fru Melania, men kvällen tog en dramatisk vändning när ”höga ljud” hördes i byggnaden.

Detta ledde till en omedelbar evakuering av presidenten och hans fru från lokalen. Enligt rapporter från CNN inträffade skottlossning i hotellets lobby, och en beväpnad person har dödats. Pete Hegseth, en annan deltagare, eskorterades också ut ur rummet. Händelsen har beskrivits som unik i evenemangets historia av kommentatorer som sände live från platsen.

Säkerhetsåtgärderna vid Vita husets korrespondentmiddag är normalt sett mycket höga, men den här incidenten visar på de utmaningar som finns med att garantera säkerheten vid offentliga evenemang, särskilt i en tid av ökad oro för våld och terrorism. Det är ännu oklart exakt vad som utlöste skottlossningen eller vilka motiv den beväpnade personen hade. Utredningen pågår för fullt och myndigheterna arbetar med att samla in information och fastställa alla detaljer kring händelsen.

Den plötsliga evakueringen och skottlossningen skapade naturligtvis panik och förvirring bland de närvarande, och många uttryckte sin chock och oro över situationen. Vita husets korrespondentmiddag är en årlig tradition som samlar politiker, journalister och kändisar. Evenemanget är känt för sin blandning av formella tal, humoristiska inslag och social interaktion. Det är en viktig plattform för att främja dialog och förståelse mellan politiken och pressen, men det har också blivit en arena för politiska spänningar och kontroverser.

Trumps deltagande i år var särskilt intressant med tanke på hans tidigare kritiska uttalanden om media. Hans löfte om en ”spektakulär” middag och Kennedys förväntningar om förolämpningar antydde att han skulle använda evenemanget för att göra ett uttalande. Den dramatiska utvecklingen med skottlossningen och evakueringen har dock överskuggat alla politiska aspekter och fokuserat uppmärksamheten på säkerhetsfrågor och den allvarliga situationen som uppstod. Händelsen kommer sannolikt att leda till en översyn av säkerhetsprotokollen vid framtida evenemang av detta slag.

Det är också troligt att den kommer att påverka relationen mellan politiken och pressen, och att den kommer att väcka en debatt om hur man kan garantera säkerheten vid offentliga evenemang utan att inskränka på yttrandefriheten och den fria pressen





