Åskoväder drar in över Västkusten - stora delar av Sverige berörs

Ett åskoväder med blixtar, dunder, hårda vindar och kraftigt regn drar in över Västkusten på midsommardagen. Ovädret rör sig norrut under kvällen och väntas nå Stockholmsområdet vid 17-tiden. SMHI varnar för översvämningar och uppmanar till att rensa hängrännor och dagvattenbrunnar.

På midsommardagens morgon drog ett åsko väder med blixtar, dunder, hårda vindar och kraftigt regn in över Västkusten. Ovädret rör sig norrut under kvällen. Bild från Göteborg på lördagsförmiddagen.

Bild: Hanna Brunlöf/TT Åskskurar, kraftiga skyfall och hårda vindbyar väntas över stora delar av Sverige under lördagen. På lördagsmorgonen har det varit 2 500 blixtar, enligt Göteborgs-Posten. Det största koncentrerade åskområdet ligger vid 16-tiden från Östergötlands ostkust till södra Dalarna och rör sig mot nordost. - Vid 17-tiden väntas ovädret nå Stockholmsområdet.

Just nu ligger det över Mälardalen, säger Erik Höjgård-Olsen. Det väntas både åska, skyfall och blixtar under tidiga kvällen och vid 20-tiden ska det värsta ha dragit vidare norrut. Den som planerat se VM-matchen mellan Sverige och Nederländerna på utomhusskärm har störst chans att göra det i västra Svealand och stora delar av Götaland där ovädret hunnit dra förbi. - Men det kan förekomma eftersläntrande skurar där.

Sett över hela Sverige är det, förutom det koncentrerade området, även splittrade åskoväder lite varstans, säger Erik Höjgård-Olsen. SMHI varnar för att de kraftiga skyfallen ökar risken för översvämningar och uppmanar till att rensa hängrännor och dagvattenbrunnar. - Det är också en bra idé att binda fast studsmattor och andra lösa föremål eftersom det kan bli hårda vindbyar i åskskurarna, säger Erik Höjgård-Olsen på SMHI.

Den som ska ge sig ut på vägarna eller åka tåg uppmanas ta höjd för förseningar till följd av åskovädret. Trafikverket har gått upp i stärkt beredskap med utökade resurser mot störningar på vägar och järnvägar





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Åskoväder Blixtar Dunder Hårda Vindar Kraftigt Regn

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